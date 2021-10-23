На месте строительства Киевской окружной дороги обнаружили стоянки людей времен палеолита

Фото: НАН Украины Кремневые орудия труда, обнаруженные во время раскопок на Киевщине

Под Киевом , на месте строительства большой кольцевой автодороги археологи обнаружили три стоянки древних людей, которым более 10 тысяч лет.

Об этом сообщает НАН Украины.

Отмечается, что находки обнаружили на участке от автомобильной дороги Киев - Ковель - Ягодин (М-07) до автомобильной дороги Киев - Чоп (М-06).

"Стоянки датируются финальным палеолитом - периодом больших перемен на территории не только современной Украины, но и Европы. В это время, после отступления ледников, начинается заселение широких территорий от Англии до Верхнего Днепра. Здесь поселяются племена первобытных охотников, которые вели динамичный образ жизни, выживая благодаря охоте, и обустраивали временные стоянки на путях миграции животных, в частности, оленей, быков, кабанов", - говорится в сообщении.

Археологам удалось найти несколько изделий из кремня. Однако, как отмечается, уже вскоре археологи надеются на более весомые находки. Подробно исследовать древности удастся до строительства БОАД. При обследовании только первого участка археологи обнаружили и нанесли на карты 15 новых объектов археологии.

Напомним, в апреле на Тернопольщине случайно нашли древний саркофаг, возраст которого составляет не менее 5 тысяч лет. В раскопанной в поле каменной гробнице археологи обнаружили три человеческих скелета и 11 амфор.