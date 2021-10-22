SpaceX провела первые статичные огневые испытания вакуумного двигателя на прототипе Starship SN20

Сегодня компания SpaceX на своей базе в Бока-Чика провела первые статичные огневые испытания вакуумной версии двигателя Raptor на прототипе многоразового корабля Starship SN20. Проверка зажигающих систем была проведена в понедельник. Сегодняшние испытания сопровождались запуском двигателя в работу и, по всей видимости, состоялся также пробный запуск второго «атмосферного» двигателя.

SpaceX провела первые статичные огневые испытания вакуумного двигателя на прототипе Starship SN20

Источник изображения: SpaceX

Прототип Starship SN20 вооружён двумя «Рапторами». Один из них, как уже сказано, оптимизирован для работы в условиях вакуума, а второй обычный. Полноценный Starship на этапе коммерческой эксплуатации будет нести шесть «Рапторов» по три каждой модификации. Для оценки возможностей прототипа Starship SN20 решено использовать два двигателя с прицелом на ранние орбитальные испытания.

Первой ступенью в первых орбитальных испытаниях Starship, дата которых пока не утверждена, будет прототип Super Heavy под именем Booster 4. Ракета Super Heavy будет вооружена 29 двигателями «Раптор», сколько их будет у изделия Booster 4 пока точно неизвестно. Прототип должен будет придать Starship SN20 ускорение, достаточное для выхода на орбиту. Если всё пойдёт по плану, Booster 4 упадёт в океан в 32 км от места запуска, а Starship SN20 выйдет в космос и позже тоже упадёт в океан.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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