Частная космическая станция Starlab появится на орбите Земли к 2027 году — она будет принимать туристов и проводить исследования

Компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin объявили о намерении построить на низкой околоземной орбите частную космическую станцию к 2027 году. Предполагается, что орбитальная станция под названием Starlab станет туристическим центром, а также местом проведения различных исследований.

Частная космическая станция Starlab появится на орбите Земли к 2027 году — она будет принимать туристов и проводить исследования

Изображение: Nanoracks / Lockheed Martin / Voyager Space

«Чтобы удовлетворить потребности в космосе правительства США, международных космических агентств и коммерческих организаций, лидеры отрасли разработают Starlab специально для растущей космической экономики и удовлетворения спроса со стороны клиентов на космические услуги, такие как исследование разных материалов, выращивание растений и деятельность астронавтов», — говорится в пресс-релизе компаний.

Предполагается, что рассчитанная на четырёх человек станция Starlab будет доставлена в космическое пространство за один пуск, который предварительно намечен на 2027 год. Станция будет сформирована из жилого модуля объёмом 340 м3, силового и двигательного агрегатов, лабораторной установки и массивной роботизированной руки-манипулятора. Для сравнения, внутреннее пространство Международной космической станции составляет 916 м3, что эквивалентно пространству внутри авиалайнера Boeing 747.

Стоит отметить, что к моменту реализации проекта по созданию станции Starlab у неё уже могут появиться конкуренты. Например, компания Axiom Space планирует запустить частный модуль к МКС в 2024 году и ещё три модуля к 2027 году. Американская компания Sierra Space из Колорадо ведёт разработку проекта по созданию частной орбитальной станции. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу (Jeff Bezos), также выразила заинтересованность в реализации подобного проекта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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