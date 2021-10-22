США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет

О конкретных типах испытуемого оружия пока не сообщается.

США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет
Ракета Trident II
Фото: twitter.com/USNavy

Соединенные Штаты осуществили три успешных испытательных пуска перспективных гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на Пентагон.

Согласно сообщению, запуски были осуществлены в среду в рамках программы разработки гиперзвукового оружия. При этом указывается, что тестовые испытания прототипов осуществлены в интересах Армии и ВМС США. О конкретных типах испытуемого оружия пока не сообщается.

Сейчас Пентагон в рамках одной из своих программ разрабатывает гиперзвуковую ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившую название Dark Eagle. Она предназначена для оснащения войск Армии и боевых кораблей ВМС.

Планируется, что развертывание первой боеспособной американской армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами будет осуществлено в 2023 году, а в 2024-м начнется оснащение ею боевых кораблей.

Испытуемый гиперзвуковой блок (The Common-Hypersonic Glide Body, или C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.

Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет составит более 2775 км. Скорость гиперзвукового блока достигает 17 махов.

Напомним, что накануне газета Financial Times сообщила об испытании Китаем новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Запуск состоялся в августе (хотя китайский МИД утверждает, что испытания проходили в июле) и якобы застал американскую разведку врасплох.

По данным источников издания, ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар, после чего снизилась для поражения цели, но упала, не долетев до нее около 33 км.

Издание также добавило, что китайская ракета способна пролететь через южный полюс, что может привести к трудностям в США, поскольку система противоракетной обороны страны сосредоточена в основном на северном направлении.

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