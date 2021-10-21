Южная Корея запустила в космос первую ракету собственной разработки

Космическая программа продолжалась более десяти лет.

Фото: twitter.com/Kor_Spaceflight

Южная Корея в четверг, 21 октября, запустила в космос первую ракету собственной разработки.

Старт ракеты KSLV-II, также известной как "Нури" состоялся с корейского космодрома "Наро" и транслировался на Youtube-канале Корейского института аэрокосмических разработок.

Фото: twitter.com/Kor_Spaceflight
Фото: twitter.com/Kor_Spaceflight

200-тонная корейская ракета должна вывести на орбиту полуторатонный макет спутника. В случае успеха, ракета "Нури" станет первым космическим аппаратом Южной Кореи, полностью спроектированным и построенным в стране.

В 2013 году Южная Корея успешно запустила свою первую ракету "Нури", но тогда первая ступень была построена в РоSSии на основе "Ангары".

Разработка собственной ракеты велась в Корее с 2010 года, проект стоил стране около 1,8 млрд долларов. Она имеет три ступени: первая оснащена четырьмя 75-тонными жидкостными ракетными двигателями, вторая - одним 75-тонным жидкостным двигателем, третья - одним 7-тонным жидкостным двигателем.

Корейское агентство "Ренхап" пишет, что успешный запуск делает Южную Корею седьмой страной в мире, которая разработала космическую ракету-носитель, способную доставлять на орбиту тяжелые спутники, после РоSSии, США, Франции, Китая, Японии и Индии.

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