Южная Корея запустила в космос первую ракету собственной разработки
Космическая программа продолжалась более десяти лет.
Южная Корея в четверг, 21 октября, запустила в космос первую ракету собственной разработки.
Старт ракеты KSLV-II, также известной как "Нури" состоялся с корейского космодрома "Наро" и транслировался на Youtube-канале Корейского института аэрокосмических разработок.
200-тонная корейская ракета должна вывести на орбиту полуторатонный макет спутника. В случае успеха, ракета "Нури" станет первым космическим аппаратом Южной Кореи, полностью спроектированным и построенным в стране.
В 2013 году Южная Корея успешно запустила свою первую ракету "Нури", но тогда первая ступень была построена в РоSSии на основе "Ангары".
Разработка собственной ракеты велась в Корее с 2010 года, проект стоил стране около 1,8 млрд долларов. Она имеет три ступени: первая оснащена четырьмя 75-тонными жидкостными ракетными двигателями, вторая - одним 75-тонным жидкостным двигателем, третья - одним 7-тонным жидкостным двигателем.
Корейское агентство "Ренхап" пишет, что успешный запуск делает Южную Корею седьмой страной в мире, которая разработала космическую ракету-носитель, способную доставлять на орбиту тяжелые спутники, после РоSSии, США, Франции, Китая, Японии и Индии.