В Египте на 10 дней задержали робота-художницу Ai-Da по подозрению в шпионаже

Женщина-робот Ai-Da, способная рисовать «с натуры» скетчи, довольно хорошо известна в IT-сообществе. Сегодня она демонстрирует свои навыки на выставке Forever is Now в Египте, но участие в мероприятии едва не пришлось отменять из-за чересчур бдительных пограничников, заподозривших в роботе шпиона и задержавших его вместе с создателем на десять дней.

В Египте на 10 дней задержали робота-художницу Ai-Da по подозрению в шпионаже

engadget.com

Инцидент произошёл, когда местные пограничники обратили внимание на глаза-камеры робота. Ai-Da активно использует их в процессе творчества. Помимо этого «художница» имеет интегрированный модем. Это сочетание и вызвало подозрение в участии в шпионской деятельности — мало ли что робот может снять и неизвестно куда отправить. На всякий случай робота и его создателя задержали. В итоге созданный в 2019 году робот был освобождён вместе со своим создателем вчера вечером, буквально за несколько часов до начала выставки.

«Я могу избавиться от модемов, но не могу выдавить её глаза, — заявил создатель робота Айдан Меллер (Aidan Meller) журналистам. — Британский посол работал всю ночь, чтобы Ai-Da выпустили, но мы почти опоздали. Это очень беспокоит».

Ai-Da участвует в выставке Forever is Now, организованной компанией Art D’?gypte при поддержке египетских властей. Выставка продлится до 7 ноября — её посетят ведущие местные и зарубежные художники.

Робот, по некоторым данным названный в честь известной женщины-математика Ады Лавлейс (Ada Lovelace), представляет собой многомиллионный проект, реализованный командой программистов, робототехников, специалистов-искусствоведов и психологов. Хотя он был реализован ещё в 2019 году, робота постоянно совершенствуют по мере улучшения алгоритмов искусственного интеллекта. Работы Ai-Da выставляются в известных музеях, как в Великобритании, так и за её пределами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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