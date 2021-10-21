Ученые установили, что викинги были в Северной Америке в 1021 году

Радиоуглеродный метод позволил определить возраст поселения Л'Анс-о-Медоуз.

Ученые установили, что викинги были в Северной Америке в 1021 году
Фото: wikipedia.org

Группа ученых из университета Гронингена (Нидерланды) с помощью радиоуглеродного метода установила, что викинги были в Северной Америке не позже 1021 года, то есть на несколько веков раньше, чем эту часть мира открыл Колумб.

Точную дату удалось установить по результатам анализа 127 образцов древесины, найденных в поселении Л'Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд, сообщается в журнале Nature.

Остатки поселения были найдены в 1960 году. Оно считается единственным достоверно известным памятником в Северной Америке, который относится к викингам. Археологи ранее считали, что эта стоянка возникла в районе 9-10 столетия нашей эры.

Выяснить точную дату пребывания викингов на территории современной Канады позволил большой скачок содержания радиоуглерода в атмосфере Земли, который произошел в 993 году и отразился на годовых кольцах деревьев во всем мире.

Напомним, что мореплаватель Христофор Колумб первым из достоверно известных путешественников пересёк Атлантический океан и в 1492 году высадился на одном из островов в Карибском море. Поэтому его обычно называют первооткрывателем Америки. При этом есть данные, что на территории Северной Америки задолго до Колумба, еще в 10 веке, бывали скандинавские викинги. На территории остальной Европы об этих экспедициях ничего не было известно.

Несколько лет назад президент Турции заявил, что мусульмане были в Америке еще в 1178 году, то есть за три века до Колумба.

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