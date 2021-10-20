Новый метод позволяет обнаружить раковые клетки еще до появления опухоли

Ученые представили новый метод жидкостной биопсии с использованием технологии лаборатории на чипе, который, по данным исследования, позволяет выявить рак еще до формирования опухоли.

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Этот метод диагностики позволяет находить отдельные раковые клетки в кровотоке еще до формирования опухоли в организме. Ученые планируют с его помощью разработать новые методы лечения онкологии

Диагностика и лечение рака могут быть гонкой со временем. Зачастую онкологический диагноз ставится довольно поздно — к тому моменту раковые клетки могут распространиться по всему организму и снизить шансы человека на выживание. Ранняя диагностика позволяет выявить онкологию на той стадии, когда ее лечение возможно наиболее эффективно. Существующая терапия позволяет справиться с раком на ранней стадии, но ученые ищут способы находить раковые клетки еще до формирования опухоли и появления первых симптомов.

Такой метод разработали ученые из Университета Конкордия. Используя магнитные частицы, покрытые специально разработанным связующим веществом, созданный учеными чип для жидкостной биопсии способен захватывать частицы, содержащие биомаркеры, связанные с раком. Тщательный анализ полученных данных может даже определить, какой тип онкологии возникнет у пациента в ближайшее время в отсутствие лечения. Новый метод, по словам исследователей, может значительно улучшить диагностику и лечение рака.

Чтобы захватить исключительно экзосомы, несущие биомаркеры рака, исследователи разработали небольшой микрожидкостный чип, содержащий наночастицы из золота и магнитных материалов, покрытые синтетическим полипептидом, который работает как молекулярный клей. Когда капля органической жидкости, будь то кровь, слюна, моча или любая другая, проходит через чип, экзосомы прикрепляются к обработанным этим веществом наночастицам. После того, как экзосомы захвачены, исследователи отделяют их от наночастиц и проводят протеомный и геномный анализ для определения конкретного типа рака, который они могут вызвать.

В своей работе использовали клетки рака молочной железы, но теперь они ищут способы расширить возможности метода, включив в них широкий спектр тестов на онкологические заболевания. По словам авторов разработки, их устройство поможет не только сделать раннюю диагностику рака очень доступной, но и позволит разработать таргетированные методы лечения для уничтожения в организме только раковых клеток.

Статья исследователей опубликована в журнале Biosensors and Bioelectronics.