Новый метод позволяет обнаружить раковые клетки еще до появления опухоли

 Ученые представили новый метод жидкостной биопсии с использованием технологии лаборатории на чипе, который, по данным исследования, позволяет выявить рак еще до формирования опухоли.

Новый метод позволяет обнаружить раковые клетки еще до появления опухоли

Unsplash

Этот метод диагностики позволяет находить отдельные раковые клетки в кровотоке еще до формирования опухоли в организме. Ученые планируют с его помощью разработать новые методы лечения онкологии

Диагностика и лечение рака могут быть гонкой со временем. Зачастую онкологический диагноз ставится довольно поздно — к тому моменту раковые клетки могут распространиться по всему организму и снизить шансы человека на выживание. Ранняя диагностика позволяет выявить онкологию на той стадии, когда ее лечение возможно наиболее эффективно. Существующая терапия позволяет справиться с раком на ранней стадии, но ученые ищут способы находить раковые клетки еще до формирования опухоли и появления первых симптомов.

Такой метод разработали ученые из Университета Конкордия. Используя магнитные частицы, покрытые специально разработанным связующим веществом, созданный учеными чип для жидкостной биопсии способен захватывать частицы, содержащие биомаркеры, связанные с раком. Тщательный анализ полученных данных может даже определить, какой тип онкологии возникнет у пациента в ближайшее время в отсутствие лечения. Новый метод, по словам исследователей, может значительно улучшить диагностику и лечение рака.

Чтобы захватить исключительно экзосомы, несущие биомаркеры рака, исследователи разработали небольшой микрожидкостный чип, содержащий наночастицы из золота и магнитных материалов, покрытые синтетическим полипептидом, который работает как молекулярный клей. Когда капля органической жидкости, будь то кровь, слюна, моча или любая другая, проходит через чип, экзосомы прикрепляются к обработанным этим веществом наночастицам. После того, как экзосомы захвачены, исследователи отделяют их от наночастиц и проводят протеомный и геномный анализ для определения конкретного типа рака, который они могут вызвать.

В своей работе использовали клетки рака молочной железы, но теперь они ищут способы расширить возможности метода, включив в них широкий спектр тестов на онкологические заболевания. По словам авторов разработки, их устройство поможет не только сделать раннюю диагностику рака очень доступной, но и позволит разработать таргетированные методы лечения для уничтожения в организме только раковых клеток.

Статья исследователей опубликована в журнале Biosensors and Bioelectronics.

Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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