В Британском музее покажут старейшую в мире карту звезд

 Диск из Небры, который считается старейшей в мире картой звезд, будет выставлен в Британском музее с февраля по июль 2022 года. Этому древнему артефакту около 3600 лет — по мнению специалистов, его создали во период Бронзового века.

В Британском музее покажут старейшую в мире карту звезд

GETTY IMAGES

Сине-зеленый бронзовый диск с изображенными на ней небесными телами показывает, как древние люди воспринимали небо и космос

В 1999 году недалеко от города Небра в Германии вместе с мечами, топорами и другими предметами был обнаружен некий бронзовый диск диаметром 30 сантиметров. Поначалу специалисты посчитали находку подделкой, однако в прошлом году немецкие ученые опубликовали статью, в которой подтверждали подлинность артефакта как древнего диска периода Бронзового века.

Находку стали называть Диском из Небры. На него нанесена сине-зеленая патина, украшенная золотыми символами, представляющими Солнце, Луну, звезды, солнцестояния и другие космические явления.

По данным ЮНЕСКО, которая включила артефакт в свой глобальный список важных исторических документов, диск дает представление о ранних знаниях человека о небесных телах.

Диск из Небры принадлежит Государственному музею древней истории в Халле (Германия), но сейчас впервые за последние 15 лет передан за границу — а точнее, Британскому музею, который включит его в свою выставку, посвященную истории Стоунхенджа. Об этом сообщает BBC.

Археолог и эксперт по бронзовому веку профессор Миранда Олдхаус-Грин считает,, что символы на диске являются частью сложной общеевропейской системы верований, в соответствии с которой люди смотрели на небеса, поклонялись им, а также Солнцу и Луне.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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