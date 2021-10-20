В США впервые успешно пересадили человеку почку, выращенную в теле свиньи

Врачи Медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка впервые успешно пересадили человеку почку, выращенную в теле свиньи. Она не была отторгнута иммунной системой реципиента благодаря генной модификации донора, пишет Reuters.

Орган пересадили пациенту с мертвым мозгом и нарушением функции почек, прежде чем отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Операция была согласована семьей пациента.

Почку подключили к кровеносной системе человека, но оставили вне тела. В течение всех трех дней, которые длился эксперимент, орган эффективно очищал организм от мочевины и нормализовал уровень креатинина. Ученые не увидели никаких признаков раннего отторжения, которые наблюдаются при пересадке немодифицированных свиных почек приматам.

Генетически модифицированных свиней GalSafe вывела американская биотехнологическая компания United Therapeutics. В декабре 2020 года Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) согласовало использование GalSafe как источника мяса и биомедицинских продуктов.

Руководитель эксперимента по трансплантации почки в Университете Нью-Йорка считает, что испытания на пациентах с терминальной стадией почечной недостаточности могут начаться уже в течение одного-двух лет. Он считает, что их участниками могут стать люди с плохими шансами на получение донорского органа от другого человека и плохим прогнозом на диализе.