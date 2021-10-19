В Канаде до конца года начнут строить космодром под украинские ракеты "Циклон-4М", - Уруский

Канадская компания Maritime Launch Services LTD до конца 2021 года собирается начать строительство космодрома, с которого будут запускать украинские ракеты "Циклон-4М". Он будет расположен в провинции Новая Шотландия на востоке Канады.

Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Решены все бюрократические вопросы с обеих сторон, и уже в конце 2021 года в канадской провинции Новая Скотия начнется строительство стартового комплекса для запусков космических аппаратов на украинских ракетах-носителях "Циклон 4М", - сообщил чиновник.

Уруский во вторник, 19 октября, говорил об этом с директором Maritime Launch Services Стивом Матье. Тот рассказал, что компания уже имеет предварительные договоренности с американскими заказчиками о запуске их спутников украинской ракетой.

Первый из них запланирован на конец 2023 года.

Напомним, что ранее ракета-носитель "Циклон-4" была предназначена для Бразилии . Но заключенный в 2003 году договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию РН "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара в одностороннем порядке денонсировала бразильская сторона летом 2015 года. Согласно процедуре, решение о денонсации договора вступило в силу летом 2016 года.

В Киеве предполагали, что решение Бразилии разорвать сотрудничество могло быть принято под политическим давлением: бразильцы рассчитывали на углубление сотрудничества с РФ . В новой ситуации Украина озвучила планы создать альтернативную перспективную стартовую площадку для РН "Циклон-4" в Северной Америке.

В 2017 году проект подхватила канадская Maritime Launch Services, которая решила построить космодром в Новой Шотландии.