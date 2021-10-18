Во Франции заявили об успешном испытании новой вакцины от COVID-19

Кандидат от Valneva якобы превосходит по показателям вакцину AstraZeneca.

Во Франции заявили об успешном испытании новой вакцины от COVID-19
Фото: valneva.com

Французская биотехнологическая компания Valneva SE заявила об успешном испытании новой инактивированной вакцины от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Valneva.

Вакцина-кандидат VLA2001 продемонстрировала сильный иммунный ответ. Во время третьей фазы клинических испытаний ее сравнивали с вакциной от AstraZeneca, и она превзошла британский препарат по всем ключевым показателям.

По данным компании, уровень сероконверсии нейтрализующих антител превышает 95% через две недели после введения второй дозы вакцины. При этом средний титр вакцины Valneva оказался на уровне 803,5, тогда как вакцины AstraZeneca - 576,6.

Эффективность вакцины не сообщается.

Третья фаза клинических испытаний вакцины проходила в Великобритании. В ней приняли участие более 4 тыс. человек старше 18 лет. Теперь компания планирует просить разрешение на использование своей вакцины у регуляторов ЕС и Великобритании.

Вакцина VLA2001 разработана на основе вакцины Ixiaro против японского энцефалита. Для нее используют инактивированную форму возбудителя SARS-CoV-2 в сочетании с адъювантами для стимулирования иммунной системы.

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