Зонд NASA отправился в миссию по изучению троянских астероидов около Юпитера
Программа продлится 12 лет.
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде сегодня состоялся запуск космического аппарата NASA Lucy - первой программы агентства по изучению восьми троянских астероидов, движущихся вокруг Солнца на орбите Юпитера.
Примерно через час после запуска зонд Lucy отделился от ракеты-носителя Atlas V 401. Две его массивные солнечные батареи успешно развернулись и начали заряжать батареи космического корабля.
The #LucyMission spacecraft has successfully deployed its solar panels, and now its epic journey to Jupiter's Trojan asteroids is officially underway.
Ученые считают, что троянские астероиды являются окаменелостями из материала, из которого формировалась Солнечная система. Поэтому программа поможет лучше понять ее происхождение. Миссия будет изучать геологию, химию и физику этих тел.
Исследование будут проводить дистанционно, только во время сближения зонда с астероидами. Спуск модулей или отбор почвы не запланирован.
Вес космического аппарата - 1,5 тонны, он должен преодолеть 6,3 млрд км. Первый пролет Lucy около Троянского астероида ожидается 20 апреля 2025 года, а последний - в 2033 году.
Стоимость миссии, которая продлится 12 лет, составляет 981 млн долларов.
"Настоящая миссия-открытие является хорошей возможностью узнать больше об этих таинственных троянских астероидах и лучше понять формирование и эволюцию ранней Солнечной системы", - отметил помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире агентства в Вашингтоне Томас Зурбухен.
Миссия Lucy названа в честь скелета австралопитека - одного из самых известных гоминидов, ибо изучение "троянцев" может обнаружить "ископаемые формирования планет", отметили в NASA.
Напомним, агентство NASA выбрало супертяжелую ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска для запуска в космос новой межпланетной станции Europa Clipper, которая будет изучать ледяной спутник Юпитера Европу.