Зонд NASA отправился в миссию по изучению троянских астероидов около Юпитера

Программа продлится 12 лет.

Зонд NASA отправился в миссию по изучению троянских астероидов около Юпитера

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде сегодня состоялся запуск космического аппарата NASA Lucy - первой программы агентства по изучению восьми троянских астероидов, движущихся вокруг Солнца на орбите Юпитера.

Примерно через час после запуска зонд Lucy отделился от ракеты-носителя Atlas V 401. Две его массивные солнечные батареи успешно развернулись и начали заряжать батареи космического корабля.

The #LucyMission spacecraft has successfully deployed its solar panels, and now its epic journey to Jupiter's Trojan asteroids is officially underway.

Fair winds and following seas, Lucy.https://t.co/zGhaDFUFK6 pic.twitter.com/dnxQYrfg56

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 16, 2021

Ученые считают, что троянские астероиды являются окаменелостями из материала, из которого формировалась Солнечная система. Поэтому программа поможет лучше понять ее происхождение. Миссия будет изучать геологию, химию и физику этих тел.

Исследование будут проводить дистанционно, только во время сближения зонда с астероидами. Спуск модулей или отбор почвы не запланирован.

Вес космического аппарата - 1,5 тонны, он должен преодолеть 6,3 млрд км. Первый пролет Lucy около Троянского астероида ожидается 20 апреля 2025 года, а последний - в 2033 году.

? Lucy in the sky! Our #LucyMission lifted off at 5:34am ET (9:34 UTC). https://t.co/NWDKkuUO1F pic.twitter.com/dg15ObgLmC

— NASA (@NASA) October 16, 2021

Стоимость миссии, которая продлится 12 лет, составляет 981 млн долларов.

"Настоящая миссия-открытие является хорошей возможностью узнать больше об этих таинственных троянских астероидах и лучше понять формирование и эволюцию ранней Солнечной системы", - отметил помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире агентства в Вашингтоне Томас Зурбухен.

Миссия Lucy названа в честь скелета австралопитека - одного из самых известных гоминидов, ибо изучение "троянцев" может обнаружить "ископаемые формирования планет", отметили в NASA.

Напомним, агентство NASA выбрало супертяжелую ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска для запуска в космос новой межпланетной станции Europa Clipper, которая будет изучать ледяной спутник Юпитера Европу.

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