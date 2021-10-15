Китай отправил на свою космическую станцию новый экипаж с полугодовой миссией

Это рекордный по продолжительности космический полет для КНР.

С китайского космодрома Цзюцюань стартовал корабль "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту. Они станут вторым экипажем новой китайской орбитальной станции и будут оставаться в космосе рекордные для КНР шесть месяцев.

Как сообщает "Синьхуа", 55-летний Чжай Чжиган, 41-летняя Ван Япин и 41-летний Е Гуанфу будут полгода находиться на борту базового модуля орбитальной станции "Тяньхэ".

После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме стыкуется с основным модулем "Тяньхэ" и создаст орбитальный комплекс с ним и грузовыми кораблями "Тяньчжоу-2" и "Тяньчжоу-3". После этого тайконавты переместятся с борта корабля "Шэньчжоу-13" в основной модуль и будут находиться на орбите в течение шести месяцев, где будут работать и жить по графику, синхронизированному с режимом наземных служб.

Фото: chinaview.cn Е Гуанфу, Чжай Чжиган и Ван Япин

Запуск "Шеньчжоу-13" состоялся с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F".

Напомним, что основной модуль китайской станции "Тяньхэ" был запущен 29 апреля 2021 года. Позже планируется отправить в космос два лабораторных модуля "Веньтянь" и "Ментянь" и завершить строительство станции в 2022 году.