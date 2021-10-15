Virgin Galactic отложила начало туристических полётов в космос до конца 2022 года — акции компании тут же обвалились

Компания Virgin Galactic, входящая в состав гиганта Virgin Group, основанного миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), пересмотрела сроки начала коммерческих туристических полётов в космос.

Virgin Galactic отложила начало туристических полётов в космос до конца 2022 года — акции компании тут же обвалились

Здесь и ниже фотографии Virgin Galactic

Напомним, Virgin Galactic разработала схему доставки туристов в космос, предполагающую запуск космического корабля VSS Unity в связке с самолётом-носителем VMS Eve. На определённой высоте корабль будет отделяться и использовать собственную силовую установку для дальнейшего полёта.

Как сообщается, Virgin Galactic приступает к реализации программы по доработке VMS Eve и VSS Unity с целью улучшения конструкции и параметров полёта, а также повышения безопасности. Эта программа продлится от восьми до десяти месяцев и будет завершена в июне–августе следующего года.

Virgin Galactic отложила начало туристических полётов в космос до конца 2022 года — акции компании тут же обвалились

Только после выполнения всех необходимых работ планируется провести ранее намеченную тестовую миссию Unity 23. Произойдёт это в лучшем случае в середине 2022-го. В этой связи начало коммерческих туристических полётов переносится с третьего на четвёртый квартал следующего года.

После данного сообщения акции компании Virgin Galactic резко пошли вниз: падение составило 14 % — до $20,59 за одну ценную бумагу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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