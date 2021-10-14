Возможно, астрономы случайно нашли революционный способ поиска экзопланет

Астрономы обнаружили странные радиосигналы, которые могут исходить от невидимых планет. Модели предполагают, что некоторые из них могут быть получены посредством взаимодействия между магнитными полями планет и их родительскими звездами.

Если расчеты верны, новое открытие подарит человечеству совершенно новый способ обнаружения экзопланет

На данный момент найдено более 4500 экзопланет, вращающихся вокруг далеких звезд. Большинство из них обнаруживаются с помощью транзитного метода, основанного на том, что свет от звезды слегка тускнеет, когда планета проходит между ней и телескопом – так муха ненадолго заслоняет свет большой лампы. Помимо этого, существует метод измерения радиальной скорости, при котором астрономы наблюдают за колебаниями звезды из-за гравитационного влияния экзопланет, находящихся на ее орбите. Постепенно в арсенале ученых появляются и другие методы, например гравитационное микролинзирование.

Астрономы из ASTRON, национальной обсерватории Нидерландов, и Университета Квинсленда в Австралии экспериментировали с обнаружением планет с помощью радиоволн, работая на телескопе Low Frequency Array (LOFAR).

Команда исследовала красных карликов; маленькие звезды с сильной магнитной активностью, которая вызывает вспышки и радиоизлучение. Обнаружение этих звезд было само по себе достижением, потому что на больших расстояниях от Земли космос становится довольно «шумным», и в нем сложно разделить отдельные объекты. Но повышенная чувствительность LOFAR позволила астрономам отыскать целых 19 красных карликов.

Из них четыре оказались особенно интригующими — это были старые звезды с пониженной магнитной активностью, а это значит, что они «не должны» появляться в обзоре. Когда астрономы смоделировали источник этих странных радиосигналов, лучшим объяснением стало, что звезды вращались с планетами, до сих пор скрытыми от людских глаз.

Звезды испускают в окружающий космос огромное количество вещества и заряженных частиц, которые в совокупности называются звездным ветром. Когда он взаимодействует с магнитным полем планет, возникают полярные сияния и радиоволны, особенно если планета выбрасывает в космос свое собственное вещество. Такое взаимодействие можно наблюдать в нашей системе между Юпитером и его спутником Ио. Команда утверждает, что аналогичное объяснение лучше всего подходит для радиосигналов от этих четырех странных красных карликов.

На данный момент любые планеты, которые могут вращаться вокруг этих звезд, еще не открыты, но модель весьма интригует сама по себе. Команда говорит, что в будущем радиотелескопы могут быть достаточно чувствительными, чтобы подтвердить факт наличия экзопланет вокруг красных карликов и тогда все встанет на свои места.



