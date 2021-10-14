Бактерии, которые питаются металлами, съедают гвоздь всего за три дня

 Ученые из Чили, возможно, нашли способ очистить сильно загрязняющую горную промышленность страны. Все благодаря особому типу бактерий, которые могут съесть гвоздь за три дня (если сильно проголодаются).

Бактерии, которые питаются металлами, съедают гвоздь всего за три дня

Phys.org

Исследователи надеются, что бактерии, питающиеся металлами, помогут очистить горнодобывающую промышленность, загрязняющую окружающую среду

Чили – крупнейший производитель меди в мире. Именно поэтому в стране много горнодобывающих отходов, которые загрязняют окружающую среду. Согласно Interesting Engineering, чилийская ученая Надак Реалес (Nadac Reales) и ее команда начали работу над использованием микробов для очистки бывших рудников.

В новом методе используются экстремофилы, микроорганизмы, способные выживать и процветать в самых суровых условиях. Исследователи сосредоточились на окисляющих железо бактериях, известных как Leptospirillum. Эти бактерии были обнаружены у гейзеров Татио в пустыне Атакама.

Ученые проверили их способность разрушать металлические предметы и обнаружили, что «сначала бактериям потребовалось два месяца, чтобы разрушить гвоздь». Однако позже они выяснили, что, если лишить Leptospirillum всех источников пищи, то процесс можно ускорить.

За два года отбора наиболее подходящих сортов и корректировки условий, в которых она держала бактерии, Реалес смогла сократить время, необходимое для разложения гвоздя до трех дней.

Теперь Реалес основала компанию Rudanac Biotec, чтобы направить этот метод в нужное русло, и ищет инвесторов для расширения.

Leptospirillum не представляет угрозы ни для людей, ни для окружающей среды. Ученые также утверждают, что их способности выходят за рамки простого растворения гвоздей. Красноватая жидкость, оставшаяся после того, как железо было съедено, может использоваться для улучшения извлечения меди, заменяя существующие токсичные химические вещества для выщелачивания.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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