Сильные грозы ослабляют озоновый слой

Американские ученые выяснили, что мощные грозы и штормы меняют химический состав атмосферы и уменьшают озоновый слой.

Ученые опасаются, что увеличение количества гроз в будущем скажется на озоновом слое Земли

Ученые из Колорадского университета в Боулдере (США) провели исследование, в ходе которого изучали сложное явление энергетического электронного осаждения (lightning-induced electron precipitation — LEP). Каждый раз, когда возникает молния, электрический разряд испускает электромагнитный импульс, который может распространяться по всей Земле и в космос. Там эта энергия взаимодействует с радиационными поясами, окружающими нашу планету, высвобождая часть электронов, захваченных внутри, которые затем дождем падают обратно на Землю.

«В мире в любой момент времени происходит около 1800 гроз, которые генерируют около 50 вспышек каждую секунду», — рассказали авторы исследования.

В своей новой работе американские исследователи отслеживали последствия трех гроз — шторма в Карибском бассейне в мае 2017 года, урагана «Патрисия» в 2015 году и грозы над Небраской в августе 2013 года. Ученые обнаружили, что эти погодные явления запустили химическую цепную реакцию в атмосфере, которая привела к сокращению озонового слоя в определенных местах в течение 12 часов на целых 5%.

В это время примерно в 30-70 милях над поверхностью Земли происходила реакция, при которой концентрации определенных молекул в воздухе, включая оксиды водорода и азота, взлетели почти сразу. Оксиды азота, например, увеличились на целых 150%. И из-за этого начал разрушаться озоновый слой.

В то же время, грозы случались всегда, однако исследователи не знают, как увеличение количества подобных атмосферных явлений изменит ситуацию. Они надеются изучить, насколько значительным будет это влияние в будущем.



