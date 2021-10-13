Американский актер Уильям Шэтнер в возрасте 90 лет слетал в космос

Полет длился чуть больше 10 минут.

Американский актер Уильям Шэтнер в возрасте 90 лет слетал в космос
Вільям Шетнер
Фото: ЕРА/UPG

Многоразовый корабль New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin совершил второй пилотируемый суборбитальный полет, сообщает "Радио свобода".

Полет длился чуть больше 10 минут. Во время полета корабль пересек так называемую линию Кармана - 100 км от поверхности Земли. Международная авиационная федерация считает эту линию рубежом космоса.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома в районе американского города Ван Хорн (штат Техас).

Среди четырех пассажиров был Уильям Шэтнер - исполнитель роли капитана Джеймса Т. Кирка в классической версии культового сериала "Звездный путь" (Star Trek). В возрасте 90 лет Шэтнер стал самым пожилым человеком, который побывал в космосе.

Первый полет New Shepard компании Blue Origin состоялся 20 июля этого года. На борту корабля находился основатель компании Amazon и владелец Blue Origin Джефф Безос и еще трое космических туристов.

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