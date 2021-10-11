Загадка звезды Росс 128: три версии происхождения странных сигналов

Звезда Росс 128, находящаяся от нас на расстоянии 11 световых лет, ведет себя странно, и астрономы пытаются выяснить, что происходит.

Астрономов удивляют сигналы, идущие от звезды Росс 128, которая находится в 11 световых годах от Земли. Эти сигналы наблюдаются на более высоких частотах, чем обычный радиосигнал от звезды, и распространяется по всем направлениям. Их структура, постоянство и неподвижность показывают, что они не могут исходить от околоземных спутников.

Росс 128 — это активная вспыхивающая звезда, и пока эти вспышки являются главной гипотезой того, что с ней сейчас происходит. Правда, есть одно но: сигнал не похож ни на одну вспышку из тех, что до сих пор фиксировали астрономы, так как вся активность звезды идет на значительно более низких высотах.

То есть пока ученые считают, что новый сигнал — признак нового класса звездной вспышки.

Есть еще пара гипотез, и обе они базируются на предположении, что сигнал идет не от Росс 128. По одной из версий, в зоне присутствует еще один источник сигнала, например, фоновая звезда. По другой, причина аномалии — это спутник на высокой орбите. Это может объяснить, почему сигнал не двигается (как было бы в случае спутника ближе к Земли), но вот его частоту не проясняет вообще.

И да, есть еще одно объяснение, которое пока не сброшено со счетов. Абель Мендес, директор Лаборатории обитаемости планет в Аресибо, комментирует: «Нам нужно отбросить все другие вероятности, прежде чем переходить к инопланетянам, но пока ничего наверняка сказать нельзя».

Но даже если это не пришельцы, то в любом случае перед нами совершенно новый тип активности красного карлика, каким является Росс 128, что само по себе совершенно уникальное явление.