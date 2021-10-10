5 органов, без которых может прожить человек

Иногда мы теряем части себя. Фрезеровщикам и токарям отрезает пальцы на руках, любители зимней рыбалки отмораживают ноги, примерно каждый двухсотый житель Земли ложится под нож хирурга для удаления аппендикса. Потеря некоторых органов сказывается на качестве жизни сильнее, чем утрата других. Но есть органы, без которых можно жить вполне счастливо.

Человек ко всему приспосабливается. Ну, почти ко всему. Понятно, что можно прожить без глаза, руки, ноги, аппендикса или половых органов. Гораздо более удивительно то, что люди вполне могут жить без некоторых непарных внутренних органов, выполняющих важные функции и ежедневно поддерживающие жизнь в человеческом теле.

Можно жить без селезёнки

Селезёнка — самый первый орган в списке тех, без которых точно может жить человек: она у нас одна и, в отличие от аппендикса, всё время занята полезными делами (а именно — производит лимфоциты, главное оружие иммунной системы), поэтому можно подумать, что без неё жить нельзя. Это не так: после удаления селезёнки люди становятся крайне восприимчивы к любым болезнетворным бактериям и вынуждены вести очень осторожный образ жизни, но всё-таки живут, ходят на работу и воспитывают детей. «Человеком без селезёнки» как-то подписался молодой Чехов: как врач, он, конечно, знал, что такой человек возможен, хотя живётся ему тяжело.

Можно жить без желудка

Один из органов, без которого можно жить — желудок.

Операция по полному удалению желудка (резекция) — не лучшее что может с вами случиться, зато она не смертельна. Правда, сразу после операции питательные вещества придётся получать только внутривенно, а через пару-тройку нужно будет сесть на пожизненную диету, да ещё каждый день пить витамины, потому что кишечник справляется с их всасыванием хуже желудка. Но жить без этого органа можно.

Можно жить без... мозжечка

Как можно жить без части мозга, да ещё такой важной, как мозжечок, который у здорового человека координирует все движения тела? Ни врачи, ни нейробиологи не находят ответа на этот вопрос, и только восхищаются неимоверной пластичностью мозга, способного работать с тем, что есть. Последний случай агенезии мозжечка зарегистрировали в 2015 году у 24-летней китаянки. Девушка всю жизнь испытывала небольшие сложности с ходьбой и не была лучшей ученицей в классе, однако жила полноценной жизнью и даже родила ребёнка. О том, что у нее никогда не было ни мозжечка, ни питающего его кровеносных сосудов, врачи узнали только тогда, когда девушка обратилась в больницу с жалобой на частые головокружения. Как видите, и без такого органа жить можно.

Можно жить без поджелудочной и щитовидной желёз

Один из органов, без которого можно жить — поджелудочная железа.

Игры с эндокринной системой очень опасны, поэтому операции полного удаления щитовидной и поджелудочной желёз назначают только в качестве крайних мер. Без этих органов жизнь продолжается, но сопровождается множеством побочных эффектов. Кроме того, пациентам требуется пожизненная заместительная терапия; вместо того, чтобы с комфортом получать нужные гормоны от собственных желёз, пациентам приходится принимать таблетки и ставить уколы.

Можно жить без желчного пузыря

Один из органов, без которого можно жить — желчный пузырь.

Операций по удалению желчного пузыря в год проводят сотни тысяч, и без этого органа можно жить, хотя он является самым хрупким у человека.



