Китайцы установили, что Луна остыла позже, чем предполагалось

Остатки застывшей лавы, доставленные на Землю китайской лунной миссией, оказались на целый миллиард лет моложе, чем материал, полученный миссиями других стран несколько десятилетий назад.

Китайцы установили, что Луна остыла позже, чем предполагалось

Источник: science.org

Анализ образцов, доставленных миссиями США и СССР, показал, что им более 2,9 млрд лет. А образцы, полученные во время китайской миссии «Чанъэ-5» в конце прошлого года, оказались намного моложе — им «всего» около 1,96 млрд лет. Можно предположить, что вулканическая активность на Луне сохранялась дольше, чем считалось ранее. В декабре прошлого года китайский зонд без экипажа приземлился на ранее не посещённой части равнины Океан Бурь. Позднее было извлечено и доставлено на Землю около 1731 г образцов лунной породы.

Одной из основных задач аппарата «Чанъэ-5», названного в честь китайской богини Луны, было выяснение сроков вулканической активности спутника. Китайские учёные отметили, что грунт в данном регионе Луны «характеризуется высокими концентрациями калия, тория и урана — эти элементы выделяют тепло в результате продолжительного радиоактивного распада и могут поддерживать длительную магматическую активность на ближней стороне Луны». Ещё одним источником тепла могло быть так называемое «приливное нагревание», вызванное притяжением Земли.

Миссия «Чанъэ-5» сделала Китай третьей страной, сумевшей доставить на Землю образцы лунных пород, после США и СССР. В ближайшие 5 лет КНР планирует запустить миссии «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7», тоже беспилотные — они будут исследовать южный полюс Луны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нобелевскую премию по химии дали за разработку органокатализа
Как ученые разработали полусинтетический организм с «лишней» парой оснований в ДНККак ученые разработали полусинтетический организм с «лишней» парой оснований в ДНК
Частный бизнес Южной Кореи начал активно инвестировать в космическую гонкуЧастный бизнес Южной Кореи начал активно инвестировать в космическую гонку
ВОЗ впервые рекомендовала вакцину от малярии для детейВОЗ впервые рекомендовала вакцину от малярии для детей
Голодные микробы воровали лекарства у обитателей аквариумаГолодные микробы воровали лекарства у обитателей аквариума
Блок рекламы


Похожие новости
Правда ли, что Луна с каждым годом все дальше от Земли?Правда ли, что Луна с каждым годом все дальше от Земли?
Гигантские вырезанные изображения верблюдов в Северной Аравии оказались на 6000 старше, чем предполагалось ранееГигантские вырезанные изображения верблюдов в Северной Аравии оказались на 6000 старше, чем предполагалось ранее
В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтереВ Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере
Китайцы скопировали робопса Spot от Boston Dynamics и сделала его намного дешевлеКитайцы скопировали робопса Spot от Boston Dynamics и сделала его намного дешевле
Луна станет испытательным полигоном для ученых. На времяЛуна станет испытательным полигоном для ученых. На время
Океан Европы может быть более земноподобным, чем предполагалосьОкеан Европы может быть более земноподобным, чем предполагалось
Китайцы тайком использовали спутники из СШАКитайцы тайком использовали спутники из США
Как формировалась ЛунаКак формировалась Луна
Млечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды. Но попозжеМлечный Путь столкнется с Туманностью Андромеды. Но попозже
Уровень моря будет повышаться сильнее, чем предполагалосьУровень моря будет повышаться сильнее, чем предполагалось
Последние новости
Подгружаем последние новости