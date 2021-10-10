Китайцы установили, что Луна остыла позже, чем предполагалось
Остатки застывшей лавы, доставленные на Землю китайской лунной миссией, оказались на целый миллиард лет моложе, чем материал, полученный миссиями других стран несколько десятилетий назад.
Источник: science.org
Анализ образцов, доставленных миссиями США и СССР, показал, что им более 2,9 млрд лет. А образцы, полученные во время китайской миссии «Чанъэ-5» в конце прошлого года, оказались намного моложе — им «всего» около 1,96 млрд лет. Можно предположить, что вулканическая активность на Луне сохранялась дольше, чем считалось ранее. В декабре прошлого года китайский зонд без экипажа приземлился на ранее не посещённой части равнины Океан Бурь. Позднее было извлечено и доставлено на Землю около 1731 г образцов лунной породы.
Одной из основных задач аппарата «Чанъэ-5», названного в честь китайской богини Луны, было выяснение сроков вулканической активности спутника. Китайские учёные отметили, что грунт в данном регионе Луны «характеризуется высокими концентрациями калия, тория и урана — эти элементы выделяют тепло в результате продолжительного радиоактивного распада и могут поддерживать длительную магматическую активность на ближней стороне Луны». Ещё одним источником тепла могло быть так называемое «приливное нагревание», вызванное притяжением Земли.
Миссия «Чанъэ-5» сделала Китай третьей страной, сумевшей доставить на Землю образцы лунных пород, после США и СССР. В ближайшие 5 лет КНР планирует запустить миссии «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7», тоже беспилотные — они будут исследовать южный полюс Луны.