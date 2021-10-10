Второй испытательный запуск Boeing Starliner перенесли на 2022 год

NASA официально объявило о переносе миссии Boeing Orbital Flight-Test 2 на будущий год. Решение принято в связи с тем, что проблема запорных клапанов на космическом корабле Boeing Starliner до сих пор не решена и инженеры продолжают над ней работать.

Второй испытательный запуск Boeing Starliner перенесли на 2022 год

Источник: theverge.com

Как заявило агентство, специалисты сейчас проводят оценку возможных окон запуска миссии. Приоритетной считается первая половина 2022 года, однако фактический запуск будет зависеть от множества факторов, включая готовность оборудования на корабле, а также доступность МКС. Менеджер программы NASA по коммерческим экипажам Стив Стич (Steve Stitch) отметил, что у оборудования Boeing Starliner возникла «сложная проблема», которая затронула труднодоступные части космического корабля, в результате потребовались «методический подход и звуковая инженерия для эффективного обследования».

Boeing Starliner является одним из двух кораблей, предназначенных для перевозки людей на МКС и обратно в рамках коммерческой программы NASA. Вторая модель — Crew Dragon от SpaceX. Согласно требованиям агентства, перед запуском в эксплуатацию необходимо произвести один испытательный полет без экипажа, а затем ещё один — с экипажем. Пока Starliner совершил только один вылет без экипажа, но у него возникли проблемы с ПО, прежде чем он смог достичь МКС. Boeing надеялась отправить корабль без людей во второй испытательный полет, но за несколько часов до взлёта компания обнаружила проблемы с клапанами силовой установки космического корабля, и NASA отменило запуск.

Ранее агентство объявило, что астронавты Николь Манн (Nicole Mann) и Джош Кассада (Josh Cassada), которые должны были стать первым экипажем Boeing Starliner, теперь отправятся в космос на SpaceX Dragon в рамках миссии Crew-5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нобелевскую премию по химии дали за разработку органокатализа
Как ученые разработали полусинтетический организм с «лишней» парой оснований в ДНККак ученые разработали полусинтетический организм с «лишней» парой оснований в ДНК
Частный бизнес Южной Кореи начал активно инвестировать в космическую гонкуЧастный бизнес Южной Кореи начал активно инвестировать в космическую гонку
ВОЗ впервые рекомендовала вакцину от малярии для детейВОЗ впервые рекомендовала вакцину от малярии для детей
Голодные микробы воровали лекарства у обитателей аквариумаГолодные микробы воровали лекарства у обитателей аквариума
Блок рекламы


Похожие новости
Двое астронавтов, которые должны были отправиться к МКС на корабле Boeing Starliner, теперь полетят на SpaceX DragonДвое астронавтов, которые должны были отправиться к МКС на корабле Boeing Starliner, теперь полетят на SpaceX Dragon
Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосеBoeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе
Запуск гражданской миссии SpaceX Inspiration4 отложен на суткиЗапуск гражданской миссии SpaceX Inspiration4 отложен на сутки
Firefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты AlphaFirefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты Alpha
SpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислородаSpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислорода
Космический корабль Boeing Starliner сняли с ракеты и готовят к сложной диагностикеКосмический корабль Boeing Starliner сняли с ракеты и готовят к сложной диагностике
Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на бортуСледующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
Второй полет космического корабля Starliner отложили на неопределенный срокВторой полет космического корабля Starliner отложили на неопределенный срок
Космический корабль Boeing Starliner быстро не починить: тестовый полёт отложат на несколько месяцевКосмический корабль Boeing Starliner быстро не починить: тестовый полёт отложат на несколько месяцев
NASA выбрало ракету Маска для запуска межпланетной станции для изучения спутника ЮпитераNASA выбрало ракету Маска для запуска межпланетной станции для изучения спутника Юпитера
Последние новости
Подгружаем последние новости