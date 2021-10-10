Второй испытательный запуск Boeing Starliner перенесли на 2022 год

NASA официально объявило о переносе миссии Boeing Orbital Flight-Test 2 на будущий год. Решение принято в связи с тем, что проблема запорных клапанов на космическом корабле Boeing Starliner до сих пор не решена и инженеры продолжают над ней работать.

Источник: theverge.com

Как заявило агентство, специалисты сейчас проводят оценку возможных окон запуска миссии. Приоритетной считается первая половина 2022 года, однако фактический запуск будет зависеть от множества факторов, включая готовность оборудования на корабле, а также доступность МКС. Менеджер программы NASA по коммерческим экипажам Стив Стич (Steve Stitch) отметил, что у оборудования Boeing Starliner возникла «сложная проблема», которая затронула труднодоступные части космического корабля, в результате потребовались «методический подход и звуковая инженерия для эффективного обследования».

Boeing Starliner является одним из двух кораблей, предназначенных для перевозки людей на МКС и обратно в рамках коммерческой программы NASA. Вторая модель — Crew Dragon от SpaceX. Согласно требованиям агентства, перед запуском в эксплуатацию необходимо произвести один испытательный полет без экипажа, а затем ещё один — с экипажем. Пока Starliner совершил только один вылет без экипажа, но у него возникли проблемы с ПО , прежде чем он смог достичь МКС. Boeing надеялась отправить корабль без людей во второй испытательный полет, но за несколько часов до взлёта компания обнаружила проблемы с клапанами силовой установки космического корабля, и NASA отменило запуск.

Ранее агентство объявило, что астронавты Николь Манн (Nicole Mann) и Джош Кассада (Josh Cassada), которые должны были стать первым экипажем Boeing Starliner, теперь отправятся в космос на SpaceX Dragon в рамках миссии Crew-5.



