Двое астронавтов, которые должны были отправиться к МКС на корабле Boeing Starliner, теперь полетят на SpaceX Dragon

NASA перевело двух астронавтов с тренировок на оборудовании Boeing в команду, которая отправится в космос на корабле SpaceX. Это связано с продолжающимися задержками в разработке космического корабля Boeing Starliner. Николь Манн (Nicole Mann) и Джош Кассада (Josh Cassada), которые должны были войти в первый экипаж Starliner, теперь отправятся к МКС на борту корабля SpaceX Dragon в рамках миссии Crew-5.

bloomberg.com

NASA решило, что такой шаг необходим, чтобы с одной стороны дать Boeing время на завершение разработки Starliner, а с другой продолжить реализацию планов по обеспечению астронавтов опытом космических полётов для будущих миссий агентства. NASA по-прежнему уверено, что Boeing сможет решить проблемы, с которыми она сталкивается в ходе работы над космическим кораблём Starliner. Агентство ожидает, что компания будет готова совершить испытательный полёт в начале 2022 года.

bloomberg.com

NASA наняло Boeing и SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, хотя Boeing ещё не совершила успешный испытательный полёт, а её корабль Starliner сталкивается с техническими трудностями. Компания отменила запланированный беспилотный полёт в августе после обнаружения неисправности клапанов в двигателе Starliner. С тех пор Boeing устраняет причины этой проблемы и не объявляет дату следующего полёта.

Boeing заявила, что она понимает, что NASA необходимо скорректировать планы полётов своих экипажей, поддерживает решение агентства и по-прежнему намерена в первую очередь обеспечить безопасность астронавтов, которые будут летать на Starliner.



