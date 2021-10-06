Сотрудники Blue Origin обвинили компанию в пренебрежении техникой безопасности

Небольшая группа нынешних и бывших сотрудников Blue Origin, космической компании Джеффа Безоса, недавно написала статью, в которой ставит под сомнение приверженность компании обеспечению безопасности.

Blue Origin

Они утверждают, что «не хотели бы летать» на ракетах компании

На днях мы писали о заявлениях сотрудников о том, что условия труда в Blue Origin не отличаются комфортом, а сама компания порой весьма хамски ведет себя в отношении собственных сотрудников. Они утверждают, что у компании также крайне низкая культура безопасности в отношении своих ракет. Проблемы настолько серьезны, что авторы письма говорят, что не будут чувствовать себя в безопасности на ракете Blue Origin, если им доведется когда-нибудь отправиться на ней в космос.

Примечательно, что при этом авторы не называют ни одной конкретной проблемы безопасности с ракетой Blue Origin New Shepard. Вместо этого они описывают рабочую культуру, в которой перегруженные команды возлагают на себя все больше и больше работы без разумного увеличения персонала или бюджета.

Эта культура в сочетании с отсутствием всеобъемлющих правил безопасности для зарождающейся индустрии коммерческих космических полетов, как утверждают авторы послания, вынудила персонал отдавать приоритет скорости над безопасностью, увеличивая вероятность того, что проблемы с безопасностью никто не заметит.

«Blue Origin повезло, что пока ничего не произошло», — написал в статье один анонимный инженер. «Многие авторы этого эссе говорят, что хотели бы летать на корабле Blue Origin. И неудивительно — все мы видели, как часто команды выходят за рамки разумных пределов».



