Голодные микробы воровали лекарства у обитателей аквариума

Исследователи из океанариума Шедда в сотрудничестве с микробиологами Северо-Западного университета собрали улики, провели расследование и вычислили злоумышленника.

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В течение нескольких месяцев ветеринары из чикагского океанариума Шедда помещали лекарства в карантинную зону, чтобы животные, попавшие в здание, не принесли с собой опасных вредителей или возбудителей болезней. Всё это время лекарства исчезали. Кто же вор?

Виновных целое семейство — это показали микробные и химические анализы. Воришкам был нужен азот.

Углерод, азот, кислород и фосфор — основные элементы, необходимые всему живому. В данном случае, микробы использовали лекарство как источник азота. Когда учёные изучили процесс разложения лекарства, они обнаружили, что исчезла именно «азотная» часть молекулы.

Карантинная зона океанариума — первая остановка для новоприбывших животных. Это позволяет исключить попадание внешних патогенов к уже населяющим океанариум животным. Во время карантина все животные получают хлорохин фосфат — распространенное противопаразитарное лекарство, которое ветеринары добавляют прямо в воду.

Аквариумисты всегда измеряют концентрацию лекарства и это позволило им понять, что что-то пошло не так — концентрация оказывалась намного ниже ожидаемой, до такой степени, что препарат прекращал действовать.

Аквариумисты собрали пробы воды и образцы мазков с поверхностей аквариумов и отправили их в лабораторию. В общей сложности команда обнаружила около 754 различных микробов, среди которых нашелся по меньшей мере 21 виновник.

Но сначала команда учёных определила, что именно микробы вызывают исчезновение лекарства. Они вырастили собранные микробы, а затем дали им лекарство в качестве единственного источника углерода.

Трубы, возможно, придется почистить или заменить, чтобы предотвратить исчезновение хлорохина в будущем. Для профилактики, команда океанариума предложила регулярно менять воду, периодически заливая то пресную, то соленую, поскольку микробы обычно очень чувствительны к подобным изменениям.



