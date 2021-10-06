Нобелевскую премию по химии дали за разработку органокатализа

Награду поделили Дэвид Макмиллан и Бенджамин Лист.

Нобелевскую премию по химии получили британско-американский ученый Дэвид Макмиллан и немец Бенджамин Лист "за развитие асимметричного органического катализа".

Об этом в среду, 6 октября, объявила Шведская королевская академия наук.

BREAKING NEWS:
The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

"Строительство молекул - сложное искусство. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии в 2021 году за разработку нового точного инструмента молекулярного строительства - органокатализа. Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию зеленее", - поясняется роль ученых в пресс-релизе Нобелевского комитета .

Катализаторы, контролирующие и ускоряющие химические реакции, являются фундаментальным инструментом для науки, но исследователи долгое время считали, что в принципе их только два: металлы и энзимы.

Лист и Макмиллан в 2000 году независимо друг от друга разработали третий тип катализа - асимметричный органический катализ, основанный на небольших органических молекулах.

Такие катализаторы являются экологически чистыми и дешевыми в производстве.

Напомним, что в 2020 году эта премия досталась биохимикам Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпантье за развитие технологии CRISP/Cas9, которая позволяет точечно редактировать ДНК.

В 2019 году премию разделили трое разработчиков литий-ионных батарей Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингэм и Акира Ёсино.

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