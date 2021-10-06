Нобелевскую премию по химии дали за разработку органокатализа

"Строительство молекул - сложное искусство. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии в 2021 году за разработку нового точного инструмента молекулярного строительства - органокатализа. Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию зеленее", - поясняется роль ученых в пресс-релизе Нобелевского комитета .
Катализаторы, контролирующие и ускоряющие химические реакции, являются фундаментальным инструментом для науки, но исследователи долгое время считали, что в принципе их только два: металлы и энзимы.
Лист и Макмиллан в 2000 году независимо друг от друга разработали третий тип катализа - асимметричный органический катализ, основанный на небольших органических молекулах.
Такие катализаторы являются экологически чистыми и дешевыми в производстве.
Напомним, что в 2020 году эта премия досталась биохимикам Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпантье за развитие технологии CRISP/Cas9, которая позволяет точечно редактировать ДНК.
В 2019 году премию разделили трое разработчиков литий-ионных батарей Джон Гуденаф, Стэнли Уиттингэм и Акира Ёсино.