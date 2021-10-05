В КНУ имени Шевченко пяти институтам предоставили статус учебно-научного

Теперь они изменят названия.

В КНУ имени Шевченко пяти институтам предоставили статус учебно-научного
Фото: novostey.com

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко пяти институтам предоставили статус учебно-научного.

Информацию распространили на странице Института журналистики КНУ им. Тараса Шевченко.

Так, статус учебно-научного института получили Институт международных отношений, Институт журналистики, Институт филологии, Институт высоких технологий и Институт права.

Все эти структурные подразделения теперь изменят название, к примеру, на Учебно-научный институт международных отношений, Учебно-научный институт права и так далее.

Фото: Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко в Facebook

Согласно закону о высшем образовании, учебно-научный институт - структурное подразделение университета, академии, института, объединяющее соответствующие кафедры, лаборатории, научно-исследовательские центры и экспериментальные лаборатории, осуществляющее образовательную деятельность и проводящее научные исследования.

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