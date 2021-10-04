Blue Origin отправит в космос Уильяма Шетнера, сыгравшего роль капитана Кирка в «Стартреке»

Принадлежащая Джеффу Безосу (Jeff Bezos) аэрокосмическая компания Blue Origin объявила имена двух последних членов экипажа суборбитальной миссии New Shepard NS-18, реализация которой запланирована на 12 октября.

Blue Origin отправит в космос Уильяма Шетнера, сыгравшего роль капитана Кирка в «Стартреке»

Изображение: Blue Origin

Ими стали 90-летний канадский актёр Уильям Шетнер (William Shatner), сыгравший капитана Кирка в сериале и фильмах «Стартрек», а также вице-президент по операциям New Shepard в Blue Origin Одри Пауэрс (Audrey Powers). Компанию Шетнеру и Пауэрс составят бывший инженер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен (Chris Boshuizen), а также заместитель председателя департамента здравоохранения в Dassault Systems и сооснователь компании Medidata Глен де Ври (Glen de Vries).

Что касается Уильяма Шетнера, то он стал знаменитым после исполнения роли капитана Джеймса Т. Кирка в сериале «Стартрек», который вышел на экраны в 1966 году, а позднее и в нескольких полнометражных фильмах в данной вселенной. Помимо актёрской карьеры Шетнер известен как писатель, продюсер и режиссёр. Согласно имеющимся данным, Шетнер давно мечтал побывать в космосе, и реализация миссии New Shepard SN-18 сделает его самым старым человеком, ставшим участником суборбитального полёта.

Blue Origin отправит в космос Уильяма Шетнера, сыгравшего роль капитана Кирка в «Стартреке»

Уильям Шетнер (слева) и Одри Пауэрс (справа) / Изображение: Blue Origin

Что касается Одри Пауэрс, то она присоединилась к Blue Origin в 2013 году и с тех пор курирует все полётные операции New Shepard, техническое обслуживание кораблей, а также инфраструктуру запуска, посадки и наземного сопровождения. Пауэрс сыграла важную роль в получении Blue Origin необходимых разрешений для проведения полётов с экипажем на борту. Она также занимала должность заместителя главного юрисконсульта и вице-президента по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований в Blue Origin. Прежде чем стать юристом Пауэрс около десяти лет работала инженером, в том числе в NASA.

Запуск корабля New Shepard с четырьмя членами экипажа должен состояться 12 октября в 16:30 по московскому времени. Трансляция суборбитального полёта будет вестись на официальном сайте Blue Origin.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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