Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие рецепторов осязания и температуры

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американский физиолог Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан-Франциско и биолог Ардем Патапутян из исследовательского института Скриппса (США).

Об этом в понедельник, 4 октября, объявила Шведская королевская академия наук.

Их отметили за исследования реакции организма на температуру и прикосновение.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

"Эти прорывные открытия начали интенсивную исследовательскую деятельность, которая привела к быстрому расширению нашего понимания того, как наша нервная система испытывает тепло, холод и механические раздражители. Лауреаты обнаружили критические звенья, недостающие для нашего понимания сложного взаимодействия наших чувств с окружающей средой", - говорится в сообщении на сайте премии.

Вручение премии по медицине открывает нобелевскую неделю, которая в этом году продлится до 11 октября.

Во вторник, 5 октября, станет известно, кто получил нобелевку по физике, 6 октября - по химии, 7 октября - по литературе. Премию мира присудят 8 октября, а экономическую награду вручат 11 числа.