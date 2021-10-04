В Японии производят биотопливо из супа рамен

Японская транспортная компания Nishida Shoun нашла дополнительный источник биотоплива: на основе супа рамен тонкоцу. Остатки супа, содержащие жир, смешиваются с топливом, приготовленным из отработанного растительного масла, пишет Investory. news

Фото: splendidtable.org

Идея возникла случайно: в 2013 году к главе компании Масуми Нисида обратился администратор сети ресторанов, спросивший, можно найти применение остаткам супа. Заведениям общественного питания приходится платить за их утилизацию.

Топливо из бульона

Особенностью рамена с лапшой является мясной или рыбный бульон. Самым наваристым вариантом является тонкоцу: он готовится на свиных костях, жире и хрящах. 74-летний Нисида предположил, что эта органика может быть полезна, и разработал устройство для отделения жира от бульона.

«Сначала у меня не было никаких знаний в области химии; все делалось методом проб и ошибок. Но когда экологическая ситуация стала серьезной проблемой, мои разработки оказались полезны», — рассказал Масуми Нисида.

Из отработанного масла для жарки уже давно проводится биодизельное топливо, но жир, в отличие от растительного масла, быстро застывает. Нисида придумал способ решить эту проблему путем устранения определенных элементов во время рафинирования.

Взаимовыгодное сотрудничество

Сейчас его компания закупает жир и отработанное масло примерно у 2 тыс. ресторанов. Они сами проводят первичную фильтрацию, поскольку разработаная Нисидой установка проста в использовании и может быть размещена на любой кухне.

Инновация оказалась полезной обеим сторонам: вместо того, чтобы платить за утилизацию отходов, рестораны их продают, а Nishida Shoun ежедневно производит от 3 тыс. до 7 тыс. литров горючего, удовлетворяющего потребность компании в топливе почти на 40%.