Частный бизнес Южной Кореи начал активно инвестировать в космическую гонку

В последнее время южнокорейские компании начали тратить значительные средства на то, чтобы отвоевать свою долю в глобальной аэрокосмической гонке. Hanwha Group и Korea Aerospace Industries (KAI) специализируются на разработке спутников и ракет, LIG NEx1 — навигационных систем, а Korean Air — на разработке и производстве самолётов для выполнения специальных задач.

koreatimes.co.kr

По имеющимся данным, только в 2018 году Корея потратила 412 миллионов долларов на разработки и исследования в аэрокосмической сфере. Для сравнения — в США потратили $26,3 миллиарда, Франция — $3,42 миллиарда, а Великобритания — $2,4 миллиарда.

Что касается «уровня технического развития», по данным Национальной службы технической информации США (NTIS), в 2019 году уровень Кореи составлял 60 % от уровня США , Китая — 89 %, Японии — 86 %.

С учётом этого в последнее время принимаются активные меры по устранению барьеров для корейского бизнеса при входе на рынок аэрокосмических технологий. Соответствующий рынок является крайне перспективным. По прогнозам Morgan Stanley, глобальная космическая индустрия будет зарабатывать к 2040 году более триллиона долларов — в сравнении с $350 миллионами в 2018 году.

Известно, что местное Министерство торговли, промышленности и энергетики считает бизнес на аэрокосмических технологиях вторым по привлекательности после индустрии производства полупроводников, а команда лоббистов Federation of Korean Industries (FKI) предложила создать корейскую версию NASA и увеличить государственные расходы на космос. Ожидается, что это поможет и частным компаниям смелее выходить на этот рынок.

koreatimes.co.kr

Наиболее активной в этой сфере сегодня считается Hanwha Group, создавшая в марте группу для исследований Space Hub, специалистов для которой набирали во всех филиалах корпорации. «Военный» филиал Hanwha Systems намерен инвестировать 300 миллионов долларов в OneWeb — это позволит получить 8,8 % акций в компании, готовой создать глобальную сеть для обеспечения планеты спутниковым интернетом, к следующему году на орбиту будет выведено 648 спутников.

Ещё один филиал — Hanwha Aerospace, принял участие в создании первой разработанной в Корее космической ракеты Nuri, которая успешно завершила первый этап испытаний ранее в этом году. Дополнительно Hanwha Aerospace приобрела 30 % в бизнесе производителя спутников Satrec Initiative, корейской компании, известной выпуском спутников малого и среднего размеров. Hanwha Aerospace также принимает участие в разработке двигателей на жидком топливе и в других проектах.

Korea Aerospace Industries (KAI) осуществляет надзор за сборкой ракеты Nuri, состоящей приблизительно из 270 000 компонентов, поставляемых более 300 корейскими компаниями. Кроме того, KAI подписала соглашение со SpaceX. К 2025 году KAI намерена вывести на орбиту четыре спутника средних размеров, SpaceX, в частности, должна вывести в космос вариант нового, четвёртого поколения.

Оборонный подрядчик LIG Nex1 — ключевое звено собственной корейской навигационной системы стоимостью $3 миллиарда. Считается, что проект имеет критическое значение для запуска в эксплуатацию автономных летающих такси к 2035 году, обеспечивая точность позиционирования, на данное время недоступную GPS . Если проект будет реализован успешно, Корея войдёт в «клуб» стран и их объединений, имеющих собственные космические навигационные системы — он включает РоSSию, США , ЕС , Китай , Индию и Японию.

Главный авиаперевозчик в стране — Korean Air, изучает возможность сотрудничества с Сеульским национальным университетом для разработки крупного коммерческого лайнера, с которого могут осуществляться, в том числе, и космические пуски в атмосфере. Платформу планируется создать на основе Boeing 747-400. Считается, что на воздушный пуск на высоте 12 километров менее влияют погодные условия в сравнении с запусками ракет с поверхности Земли. Кроме того, такие полёты в перспективе будут более рентабельными, поскольку не требуют создания дорогой наземной инфраструктуры и её обслуживания.



