Астрономы впервые обнаружили признаки планеты в трёхзвёздной системе

Учёные Невадского университета в Лас-Вегасе, возможно, впервые обнаружили планету в системе GW Ori (в созвездии Ориона) с тремя звёздами. Считается, что около половины систем включают две или более звёзд, связанных друг с другом гравитационными силами. Однако до настоящего момента не было обнаружено ни одной планеты, вращающейся вокруг трёх звёзд.

Источник: phys.org

Производя наблюдения в телескоп ALMA, учёные из Невады проанализировали пылевые кольца вокруг трёх звёзд в системе GW Ori. Такие кольца имеют решающее значение для формирования планет. В одном из дисков был обнаружен значительный разрыв. Астрономы исследовали различные варианты причин этого явления, в том числе возможность возникновения разрыва из-за гравитационного момента этих звёзд. Однако по итогам компьютерного моделирования GW Ori был сделан вывод, что наиболее вероятной причиной является присутствие одной или нескольких массивных планет, подобных Юпитеру.

Как уточнил руководитель исследовательской группы Джереми Смоллвуд (Jeremy Smallwood), газовые гиганты являются первыми планетами, формирующимися в звёздных системах. Уже после них появляются планеты земной группы, такие как Земля или Марс. Саму планету, если она существует, увидеть нельзя, однако, как утверждает авторитетный английский журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society («Ежемесячные заметки Королевского астрономического общества»), она может стать первой открытой планетой в системе с тремя звёздами. В ближайшее время учёные планируют продолжить наблюдения с телескопа ALMA — возможно, им удастся получить прямые доказательства этого явления.



