В Солнечной системе обнаружена самая большая из известных комет

В Солнечной системе обнаружена гигантская комета — и благодаря новым наблюдениям теперь точно установлено, насколько она велика. Группа астрономов выяснила, что её размер составляет около 150 км, а это значит, что речь идёт о самой крупной из когда-либо обнаруженных комет.

Художественное изображение кометы C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна / Здесь и далее источник: newatlas.com

Официальное название кометы «C/2014 UN271 Бернардинелли — Бернштейна». Она была впервые обнаружена в 2014 году в ходе работы над проектом по изучению тёмной энергии. Однако открывшие её астрономы Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) и Гари Бернштейн (Gary Bernstein) не могли её изучить до июня 2021 года. На момент открытия по яркости объекта стало понятно, что он довольно велик — как минимум 100 км в поперечнике, однако более точное значение учёные получить не могли. Всё потому, что его наблюдали на расстоянии 29 а.е. (почти на орбите Нептуна), и это самое большое расстояние на котором когда-либо была обнаружена комета. Изначально её даже приняли за малую планету.

В ходе дальнейших наблюдений удалось более точно установить размер объекта. Согласно результатам анализа, проведённого первооткрывателями, ядро кометы имеет диаметр около 150 км, исходя из её яркости. Если это действительно так, то она является крупнейшей из обнаруженных, причём с большим отрывом от «коллег». Диаметр большинства комет составляет от нескольких километров до нескольких десятков километров. Некоторые особенно большие, например, комета Хейла — Боппа, достигают 80 км в диаметре. А предыдущим рекордсменом является открытая в 1729 г. комета Сарабата диаметром около 100 км.

Схема движения кометы

Астрономы также сумели вычислить орбиту кометы. Сейчас она находится в невероятно продолжительном путешествии. Примерно 1,5 млн лет назад она находилась в самой удалённой точке на расстоянии около 40 400 а.е. В последний раз объект пролетал наши окрестности примерно 3,5 млн лет назад и приближался к Солнцу на расстояние в пределах 18 а.е. Однако в ходе текущего визита комета подойдёт к Солнцу ещё ближе. Астрономы подсчитали, что в 2031 году она почти достигнет орбиты Сатурна, а расстояние до неё составит 10,9 а.е. Кома и хвост кометы, хотя они видны очень слабо, также были обнаружены и изучены.

Согласно новым данным, с поверхности кометы испаряются углекислый газ и аммиак. Учёные из обсерватории Лас-Кумбрес (Las Cumbres Observatory) сообщили, что 9 сентября комета значительно посветлела на нескольких часов. Делать прогнозы пока трудно, но есть шанс, что объект станет значительно ярче, чем предполагалось ранее — до 9 звёздной величины, то есть немного тусклее, чем спутник Сатурна Титан. Хотя первоначально предполагалось, что она будет не ярче Плутона (звёздная величина 13,65). Однако при образовании корки водяного льда комета снова может потускнеть.



