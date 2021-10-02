Марс и Земля оказались по разные стороны от Солнца. Из-за этого все миссии NASA придется приостановить

Все шесть активных миссий NASA на Марс будут выполнять лишь максимально легкие задачи в течение следующих двух недель, поскольку радиосвязь стала очень слабой из-за того, что Земля и Марс находятся на противоположных сторонах Солнца.

NASA

Поскольку Солнце препятствует обмену радиосигналами с Марсом, все активные миссии ненадолго перейдут в «пассивный» режим

Еще никогда в истории такое количество миссий на Красной планете не проходило одновременно, но даже после десятилетий технического прогресса продвинутые роботы-исследователи все еще находятся во власти капризного космоса. Каждые два года Марс и Земля оказываются по разные стороны от Солнца на расстоянии 394 миллионов километров.

Во время этого события на земном небе Марс находится близко к Солнцу, так же как Земля находится близко к Солнцу в марсианском небе. За этой интересной аномалией кроется большая головная боль для всех космических инженеров. Марс на самом деле не полностью скрыт за Солнцем, но пролетает к нему достаточно близко, чтобы звезда мешала радиосвязи между двумя планетами. Радиосигналу требуется 22 минуты, чтобы преодолеть расстояние между Землей и Марсом, а близость Солнца мешает связи, потому что оно само является мощнейшим источником радиоволн, а ионизированный газ, составляющий его гигантскую корону, действует как барьер для радиосигналов.

Вмешательство Солнца может ухудшить связь до такой степени, что данные и командные сигналы с Земли могут быть искажены; в свою очередь, это может привести к тому, что роботизированный космический корабль начнет действовать непредсказуемым образом – что на таком огромном расстоянии может быть фатально для всей миссии в целом.

Чтобы предотвратить это, управление полетами НАСА прекратит посылать сигналы до тех пор, пока связь не будет восстановлена. Исключая плюс-минус пару дней для конкретных миссий, отключение связи начнется 2 октября и закончится примерно 16 октября.

Хотя центр управления полетом не будет посылать сигналы, зонды будут отправлять на Землю обновления статуса и некоторые данные, пусть и с низкой скоростью передачи. В это время марсоходы Perseverance и Curiosity будут проводить измерения погоды, радиации и других параметров на местах; вертолет Ingenuity Mars останется на земле; посадочный модуль InSight продолжит измерения сейсмической активности. Тем временем орбитальные аппараты Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN будут собирать данные и ретранслировать результаты анализа с поверхности.

Как только планеты разойдутся, космические корабли будут передавать накопленные изображения и другие данные на Землю в течение примерно недели, прежде чем возобновить нормальную работу. Рой Гладден, менеджер сети ретрансляций на Марс в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, в шутку сравнил это обстоятельство с тем, что роботам на Марсе нужно «время, чтобы сделать домашнее задание».



