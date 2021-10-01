В США заявили об успешном испытании таблеток от COVID-19

Американская фармацевтическая компания MSD заявила о намерении просить разрешения на экстренное использование антивирусного лекарственного средства молнупиравир для лечения коронавирусной болезни.

На сайте компании сообщается, что эти таблетки снижают риск госпитализации на 50%.

Во время третьей стадии клинических исследований только 7,3% пациентов, принимавших молнупиравир, понадобилась госпитализация. Ни один из них не умер.

В группе, принимавшей плацебо, уровень госпитализаций был вдвое выше - 14,1%. Восемь человек погибли.

Исследования показали, что препарат эффективен против всех штаммов COVID-19, в том числе против доминирующего сейчас варианта дельта.

Все участники исследования не были вакцинированы и имели хотя бы одно сопутствующее заболевание (ожирение, диабет, сердечно-сосудистые болезни), что увеличивало их шансы на развитие более тяжелой формы COVID-19, или им было более 60 лет.

Исследование проводилось в 170 странах мира.

Компания заявила, что планирует как можно быстрее подать заявление о предоставлении разрешения на экстренное использование в Управлении по продовольствию и медикаментам США (FDA). В случае получения разрешения молнупиравир может стать первым пероральным противовирусным средством лечения COVID-19, говорится в заявлении MSD.

Фармацевтический производитель заявил, что планирует выпустить 10 миллионов упаковок препарата до конца 2021 года, а дополнительные дозы ожидаются в 2022 году.

Молнупиравир впервые разработан в качестве профилактического средства и как препарат для лечения инфекций SARS-CoV и MERS в начале 2000-х годов. Ранее было обнаружено, что он действует против многих вирусов, содержащих РНК-зависимую РНК-полимеразу, которую также имеет SARS-CoV.