Сотрудники космической компании Безоса назвали ее "токсичным" местом для работы

Сотрудники Blue Origin Джеффа Безоса назвали компанию "токсичным" местом для работы и заявили, что не стали бы летать на ее космических кораблях.

Открытое письмо, опубликованное на сайте Lioness подписали около двух десятков нынешних и бывших сотрудников Blue Origin, но имя раскрыла только одна из них - бывшая менеджер Александра Абрамс.

В письме сказано, что руководство Blue Origin пренебрегает безопасностью сотрудников, чтобы "добиться прогресса для Джеффа" и слишком форсирует новые запуски ракет. "По мнению инженера, который участвовал в написании этого эссе, Blue Origin повезло, что до сих пор ничего не произошло. Многие из авторов эссе говорят, что не полетели бы на корабле Blue Origin", - говорится в письме.

"Когда в июле этого года Джефф Безос полетел в космос, мы не разделяли его увлечение. Зато многие из нас наблюдали за тем, что происходит, с невероятным чувством беспокойства. Некоторые вообще не могли вынести этого зрелища", - сказано в нем.

В тексте утверждается, что сотрудников Blue Origin заставляют подписывать строгие соглашения о неразглашении, запрещающие выражать критику и создают сексистскую среду для женщин.

"Бывшие и нынешние сотрудники имели опыт, который они могут описать только как дегуманизацийний, и они боятся возможных последствий выступления против самого богатого человека на планете. Другие переживали периоды суицидальных мыслей, потому что их страсть к космосу использовалась в такой ядовитой среде. Одна из старших руководительниц программы, которая не одно десятилетие проработала в аэрокосмической и оборонной промышленности, утверждала, что работа в Blue Origin - это худший опыт в ее жизни", - говорится в тексте.

В ответ в Blue Origin заявили, что компания выступает против дискриминации или преследований любого рода, а подписантку открытого письма Абрамс освободили из весомых оснований в 2019 году после неоднократных предупреждений.

Напомним, что Blue Origin занимается туристическими полетами в космос. Ее первая ракета с людьми побывала на орбите 20 июля - в ней находился сам Джефф Безос, его брат и еще двое туристов.

Следующий туристический полет компании Blue Origin запланировано на 12 октября.