Компании Брэнсона позволили восстановить космические полеты
Следующий полет Virgin Galactic планирует на середину октября.
Федеральное авиационное управление США (FAA) позволило восстановить космические полеты компании Virgin Galactic после завершения расследования по суборбитальному полету ракетоплана Unity 11 июля.
Как сообщили в компании, после проверки FAA и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.
Расследование было начато 2 сентября из-за того, что компания скрыла нештатную ситуации во время последнего запуска. Полеты аппарата Unity было прекращено.
Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из пяти человек слетал в космос. Полет ракетоплана Unity длился около часа, в том числе несколько минут в невесомости.
20 июля в космос слетал американский миллиардер Джефф Безос. На корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, находились еще три человека.
Второй полет Virgin Galactic Брэнсона планирует провести примерно в середине октября, в нем могут принять участие представители ВВС Италии.
Следующий туристический полет в космос Blue Origin запланировано на 12 октября.