Компании Брэнсона позволили восстановить космические полеты

Федеральное авиационное управление США (FAA) позволило восстановить космические полеты компании Virgin Galactic после завершения расследования по суборбитальному полету ракетоплана Unity 11 июля.

Как сообщили в компании, после проверки FAA и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.

Расследование было начато 2 сентября из-за того, что компания скрыла нештатную ситуации во время последнего запуска. Полеты аппарата Unity было прекращено.

Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из пяти человек слетал в космос. Полет ракетоплана Unity длился около часа, в том числе несколько минут в невесомости.

20 июля в космос слетал американский миллиардер Джефф Безос. На корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, находились еще три человека.

Второй полет Virgin Galactic Брэнсона планирует провести примерно в середине октября, в нем могут принять участие представители ВВС Италии.

Следующий туристический полет в космос Blue Origin запланировано на 12 октября.