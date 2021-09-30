Компании Брэнсона позволили восстановить космические полеты

Следующий полет Virgin Galactic планирует на середину октября.

Компании Брэнсона позволили восстановить космические полеты
Річард Бренсон

Федеральное авиационное управление США (FAA) позволило восстановить космические полеты компании Virgin Galactic после завершения расследования по суборбитальному полету ракетоплана Unity 11 июля.

Как сообщили в компании, после проверки FAA и Virgin Galactic договорились расширить защищенное воздушное пространство во время будущих запусков, а также принять дополнительные меры для обеспечения сообщений о полетах в режиме реального времени.

Расследование было начато 2 сентября из-за того, что компания скрыла нештатную ситуации во время последнего запуска. Полеты аппарата Unity было прекращено.

Напомним, 11 июля миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из пяти человек слетал в космос. Полет ракетоплана Unity длился около часа, в том числе несколько минут в невесомости.

20 июля в космос слетал американский миллиардер Джефф Безос. На корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, находились еще три человека.

Второй полет Virgin Galactic Брэнсона планирует провести примерно в середине октября, в нем могут принять участие представители ВВС Италии.

Следующий туристический полет в космос Blue Origin запланировано на 12 октября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученыеУгасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученые
Размер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетахРазмер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетах
Как Индо-Австралийская плита разваливается на две частиКак Индо-Австралийская плита разваливается на две части
Капитан Кирк из "Страртрека" собирается реально отправиться в космосКапитан Кирк из "Страртрека" собирается реально отправиться в космос
Ученые создали станцию, которая получает водород при помощи солнечного света
Блок рекламы


Похожие новости
Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компанииСоучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании
Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на бортуСледующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
В США одобрили испытания на людях интерфейса мозг-компьютер компании SynchronВ США одобрили испытания на людях интерфейса мозг-компьютер компании Synchron
Безоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтамиБезоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтами
Blue Origin Безоса получила разрешение на коммерческие полетыBlue Origin Безоса получила разрешение на коммерческие полеты
Компания Безоса отказалась признавать будущий полет Брэнсона космическимКомпания Безоса отказалась признавать будущий полет Брэнсона космическим
В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & JohnsonВ Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & Johnson
DJI Mini SE станет самым доступным дроном компании — всего $299DJI Mini SE станет самым доступным дроном компании — всего $299
Virgin Galactic назначила на субботу тестовый полёт космического корабля SpaceShipTwo — акции компании подскочили на четвертьVirgin Galactic назначила на субботу тестовый полёт космического корабля SpaceShipTwo — акции компании подскочили на четверть
Американский космический корабль компании Маска вернулся на Землю с четырьмя астронавтамиАмериканский космический корабль компании Маска вернулся на Землю с четырьмя астронавтами
Последние новости
Подгружаем последние новости