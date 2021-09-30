TOI 700d — далекая планета в зоне обитаемости

TOI 700d — далекая планета в зоне обитаемости

 Землеподобную экзопланету в обитаемой зоне обнаружили с помощью космического телескопа TESS, запущенного еще весной 2018 года.

TOI 700d — далекая планета в зоне обитаемости

NASA\'s Goddard Space Flight Center

О том, что космический телескоп TESS обнаружил похожую на Землю планету в зоне обитаемости, в 2018 году сообщило NASA. Объект получил индекс TOI 700d; он находится в системе, включающей три планеты и располагающейся примерно в 100 световых годах от Солнца, в созвездии Золотой Рыбы.

Звезда в данной системе — это М-карлик, размеры и масса которого составляют приблизительно 0,4 размеров и массы солнечных. Три планеты, вращающиеся вокруг данной звезды, согласно предположению астрономов, приливно заблокированы к ней. Ближайшая к звезде планета — TOI 700b; по размерам она схожа с нашей планетой, имеет, возможно, твердую поверхность и совершает оборот вокруг звезды за 10 дней. Дальше располагается TOI 700с; по размерам она превосходит Землю примерно в 2,6 раза, один оборот вокруг звезды выполняет за 16 дней и может быть газовым гигантом. Дальше всех же от звезды находится TOI 700d; размерами она похожа на Землю (приблизительно в 1,2 раза больше нашей планеты), совершает оборот вокруг звезды за 37 дней и получает от нее излучение, составляющее 86 процентов от солнечного излучения, получаемого Землей.

Существование TOI 700d было подтверждено с помощью космического телескопа «Спитцер». Проведенные специалистами расчеты показали, что TOI 700d попадает в зону обитаемости вокруг звезды в своей системе — то есть находится в области, планеты в которой, теоретически, могут иметь воду в жидкой фазе (а значит, могут являться жизнепригодными). Ученые рассчитывают, что будущие исследования получить более подробную и точную информацию о данной экзопланете; в этом должны помочь модели, подготовленные на основе уже доступных данных.

Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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