Последний полёт марсианского вертолёта Ingenuity отменили из-за аномалии в системе управления винтами

Запланированный на 18 сентября 14-й полёт марсианского вертолёта Ingenuity не состоялся из-за обнаруженной аномалии в работе некоторых элементов летающего аппарата. В указанный день команда миссии Ingenuity планировала поднять вертолёт в атмосферу Марса при более высокой скорости вращения его лопастей — около 2700 оборотов в минуту вместо привычных 2537 об/мин.

Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Изменения в работу винтокрылой машины были внесены из-за того, что со сменой сезонов марсианская атмосфера в регионе, где работает вертолёт, становится ещё более разреженной и поэтому требует от его винтов большей отдачи для создания подъёмной силы. Команда миссии провела наземные испытания несущих винтов 15 сентября, раскрутив их до скорости 2800 оборотов в минуту. Однако в запланированный день полёта машина так и не поднялась в воздух.

«Во время предпусковой проверки Ingenuity обнаружил аномалию в работе двух небольших сервоприводов, являющихся частью подъёмного механизма. Поэтому машина сделала то, что от неё требуется в таких случаях — она отменила запуск», — комментирует произошедшее Яакко Каррас (Jaakko Karras), заместитель начальника операций Ingenuity из Лаборатории реактивного движения NASA.

У Ingenuity шесть сервоприводов, по три на каждый из двух винтов. Маленькие моторы регулируют их наклон, позволяя вертолёту управлять полётом.

Анализ предполётных испытаний 18 сентября показал, что два сервопривода Ingenuity слегка колебались во время проверки. Эта проблема, однако, не всегда повторяется: в ходе повторных испытаний 21 и 23 сентября в работе системе сервоприводов не было обнаружено ничего необычного. Руководство миссии рассчитывает, что полёты Ingenuity скоро можно будет возобновить.



