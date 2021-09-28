США успешно испытали гиперзвуковую ракету HAWC

Снаряд развил скорость в 5 Махов.

США успешно испытали гиперзвуковую ракету HAWC
Фото: darpa.mil

Соединенные Штаты Америки на прошлой неделе провели первое успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которая развила скорость около 5 Махов (то есть в пять раз быстрее звука).

Об этом сообщило Управление оборонных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США(DARPA).

Фото: darpa.mil

Крылатая ракета HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept концепт гиперзвукового воздушно-рективного оружия) разработана компанией Raytheon Technologies и оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем Northrop Grumman, работающим на углеводородном топливе. Она предназначена для запуска с истребителей нескольких типов, включая F-35 Lightning II.

"Летные испытания ракеты HAWC стали успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракет высокоэффективным инструментом для наших военных", - заявил руководитель программы Эндрю Кнодлер.

Ранее американские военные вместе с разработчиками провели несколько успешных летных испытаний HAWC без запуска ракеты, а в декабре 2020 года попытка первого запуска закончилась неудачно.

Напомним, что РоSSия в конце 2020 года заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон". Скорость ее полета составляет более 8 Махов, то есть в восемь раз больше скорости звука.

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