Ученые обнаружили останки древнего и странного анкилозавра

Останки животного необычны тем, что у есть защитные шипы, которые срослись со скелетом. По словам исследователей, это является беспрецедентным явлением в животном мире.

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Увы, останки динозавров чаще задают больше вопросов, чем дают ответов

«Это совершенно, совершенно странно», — сказала доктор Сюзанна Мейдмент, палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне. «Обычно, когда мы видим броню у стегозавров и анкилозавров, она крепится к кожному покрову, а не к скелету. В данном случае он не только соприкасается со скелетом, но и сросся с ребрами животного».

Исследователи музея получили окаменелость от частного коллекционера. Первоначально они подозревали, что кости могут принадлежать новому виду стегозавра, но микроскопический анализ тонких срезов окаменелости выявил характерные узоры волокон, уникальные для анкилозавров. Открытие было настолько необычным, что ученые задались вопросом, может ли окаменелость быть подделкой, но дальнейший осмотр с помощью компьютерной томографии не обнаружил никаких признаков того, что она была сконструирована.

Окаменелости около 168 миллионов лет, что позволяет предположить, что животное было одним из ранних анкилозавров, бродивших по Земле. Помимо того, что он считается старейшим ископаемым этого вида, он также является первым, найденным в Африке (Марокко).

Анкилозавры были крупными травоядными родственниками стегозавров. У них были тяжелые бронированные черепа, шипы по всему тело и загнутые хвосты. Новая окаменелость стала частью коллекции Музея естественной истории, где исследователи продолжат ее изучать.



