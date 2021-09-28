Ученые обнаружили останки древнего и странного анкилозавра

 Останки животного необычны тем, что у есть защитные шипы, которые срослись со скелетом. По словам исследователей, это является беспрецедентным явлением в животном мире.

Ученые обнаружили останки древнего и странного анкилозавра

Unsplash

Увы, останки динозавров чаще задают больше вопросов, чем дают ответов

«Это совершенно, совершенно странно», — сказала доктор Сюзанна Мейдмент, палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне. «Обычно, когда мы видим броню у стегозавров и анкилозавров, она крепится к кожному покрову, а не к скелету. В данном случае он не только соприкасается со скелетом, но и сросся с ребрами животного».

Исследователи музея получили окаменелость от частного коллекционера. Первоначально они подозревали, что кости могут принадлежать новому виду стегозавра, но микроскопический анализ тонких срезов окаменелости выявил характерные узоры волокон, уникальные для анкилозавров. Открытие было настолько необычным, что ученые задались вопросом, может ли окаменелость быть подделкой, но дальнейший осмотр с помощью компьютерной томографии не обнаружил никаких признаков того, что она была сконструирована.

Окаменелости около 168 миллионов лет, что позволяет предположить, что животное было одним из ранних анкилозавров, бродивших по Земле. Помимо того, что он считается старейшим ископаемым этого вида, он также является первым, найденным в Африке (Марокко).

Анкилозавры были крупными травоядными родственниками стегозавров. У них были тяжелые бронированные черепа, шипы по всему тело и загнутые хвосты. Новая окаменелость стала частью коллекции Музея естественной истории, где исследователи продолжат ее изучать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Размер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетахРазмер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетах
Угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученыеУгасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученые
Капитан Кирк из "Страртрека" собирается реально отправиться в космосКапитан Кирк из "Страртрека" собирается реально отправиться в космос
Ученые создали станцию, которая получает водород при помощи солнечного света
Как Индо-Австралийская плита разваливается на две частиКак Индо-Австралийская плита разваливается на две части
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые реконструировали лица трех древних египтян с помощью 2000-летней ДНКУченые реконструировали лица трех древних египтян с помощью 2000-летней ДНК
Израильские ученые придумали, как прятаться от систем распознавания лиц с помощью макияжаИзраильские ученые придумали, как прятаться от систем распознавания лиц с помощью макияжа
Угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученыеУгасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученые
На пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки, - ученыеНа пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки, - ученые
Ученые создали станцию, которая получает водород при помощи солнечного света
Ученые определили возраст кита, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский"Ученые определили возраст кита, скелет которого нашли возле станции "Академик Вернадский"
Как ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигналаКак ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигнала
Ученые описали птерозавра, чьи останки были изъяты полицией во время рейда на контрабандистовУченые описали птерозавра, чьи останки были изъяты полицией во время рейда на контрабандистов
В мини-мозге впервые обнаружили «мозговые волны»
Астрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналовАстрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналов
Последние новости
Подгружаем последние новости