Компания Безоса назвала дату следующего туристического полета в космос

Он запланирован уже через две недели.

Компания Безоса назвала дату следующего туристического полета в космос
Фото: blueorigin.com

Компания Blue Origin американского миллиардера Джефф Безос сообщила, что следующий туристический полет в космос запланирован на 12 октября.

Как сообщила пресс-служба компании, ракета стартует с пусковой площадки в Западном Техасе в 15:30 по Киеву.

На борту корабля New Shepard, в частности, будет находиться, бывший инженер NASA и соучредитель Planet Labs Крис Бошуейзен и заместитель директора Planet Labs медико-биологических наук и здравоохранения и соучредитель Medidata Глен де Врис.

Крис Бошуйзен (слева) и Глен де Врис (справа)
Фото: blueorigin.com
Крис Бошуйзен (слева) и Глен де Врис (справа)

Двух других астронавтов компания обещает объявить в ближайшее время.

Напомним, Джефф Безос совершил успешный полет в космос 20 июля. На корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, находились также 82-летняя Уолли Фанк, брат бизнесмена Марк и 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен. Полет длился 10 минут и 10 секунд.

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