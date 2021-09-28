Компания Безоса назвала дату следующего туристического полета в космос

Он запланирован уже через две недели.

Компания Blue Origin американского миллиардера Джефф Безос сообщила, что следующий туристический полет в космос запланирован на 12 октября.

Как сообщила пресс-служба компании, ракета стартует с пусковой площадки в Западном Техасе в 15:30 по Киеву .

На борту корабля New Shepard, в частности, будет находиться, бывший инженер NASA и соучредитель Planet Labs Крис Бошуейзен и заместитель директора Planet Labs медико-биологических наук и здравоохранения и соучредитель Medidata Глен де Врис.

Фото: blueorigin.com Крис Бошуйзен (слева) и Глен де Врис (справа)

Двух других астронавтов компания обещает объявить в ближайшее время.

Напомним, Джефф Безос совершил успешный полет в космос 20 июля. На корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, находились также 82-летняя Уолли Фанк, брат бизнесмена Марк и 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен. Полет длился 10 минут и 10 секунд.