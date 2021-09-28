Оказалось, что гиены умеют предупреждать стаю о своем намерении “шуточно подраться”

Ученые заметили удивительную особенность у гиен. Когда животные находятся в игривом настроении и хотят «в шутку побороться», они не проявляют настоящей агрессии, а начинают качать своими головами и корчить рожицы, чтобы оставаться дружелюбными!

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Вероятно, человеку есть чему поучиться у гиен...

К такому выводу пришли исследователи из Пизанского университета, Италия, которые проанализировали поведение 24 диких пятнистых гиен в природном заповеднике в Южной Африке.

Наряду с их смехом, гиены известны тем, что живут в группах с очень четкой иерархией, которая утверждается во время ожесточенных драк. Однако, похоже, что эти животные проводят значительную часть своего времени, просто играя и шуточно сражаясь.

Авторы исследования отмечают, что в ходе наблюдений за животными было установлено, что гиены всегда следят за тем, чтобы «противники-сородичи» понимали истинную природу игры, а не путали ее с серьезными драками. Для этого у животных есть специальная система общения, основанная на языке тела!

В своих исследованиях команда проанализировала 38 часов видеозаписей игровых боев среди 24 диких пятнистых гиен. Записи показали, что как взрослые, так и молодые гиены часто играют друг с другом, используя специальные сигналы. Основной сигнал — расслабленный, открытый рот. Еще несколько заключаются в характерных покачиваниях головой.

По словам команды, причина, по которой гиены так ведут себя, заключается в их широкой практике общения. «Они полагаются не только на вокализацию. Визуальные сигналы, такие как выражение морды и позы тела, очень важны», — подчеркивают авторы.



