ESA создало оборудование для извлечения кислорода и воды из лунного грунта. Эксперименты оказались удачными

Международная группа инженеров во главе с Европейским космическим агентством (ESA) продемонстрировала, как с помощью специального оборудования из лунного грунта могут быть извлечены кислород и вода для поддержания жизни на будущих базах Луны.

ESA – P Carril

Возможно, строительство баз на Луне является более простой задачей, чем поддержание жизни внутри них

В установке используется двухэтапный процесс, который был протестирован с использованием смеси, имитирующей лунный грунт. Около 50% лунного грунта во всех регионах Луны состоит из оксидов кремния и железа, а они, в свою очередь, содержат около 26% кислорода.

Внутри установки смесь имитируемой почвы испаряется при добавлении водорода и метана, а затем «промывается» газообразным водородом. После чего, минералы нагреваются до температуры около 1000 градусов Цельсия и превращаются твердого в газ. Образующиеся газы и остаточный метан направляются в каталитический нейтрализатор и конденсатор, который отделяет воду. Затем кислород может быть извлечен с помощью электролиза. Побочные продукты метана и водорода перерабатываются.

«Наши эксперименты показывают, что установка масштабируема и может работать в почти полностью автономном замкнутом цикле, без необходимости вмешательства человека», — рассказывает профессор Мишель Лаванья из Миланского политехнического университета. «Возможность иметь эффективные установки для производства воды и кислорода на Луне — это невероятно важно. Наши лабораторные эксперименты углубили наше понимание каждого этапа этого процесса. Это еще не конец истории, но это очень хорошая отправная точка».



