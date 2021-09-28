ESA создало оборудование для извлечения кислорода и воды из лунного грунта. Эксперименты оказались удачными

 Международная группа инженеров во главе с Европейским космическим агентством (ESA) продемонстрировала, как с помощью специального оборудования из лунного грунта могут быть извлечены кислород и вода для поддержания жизни на будущих базах Луны.

ESA создало оборудование для извлечения кислорода и воды из лунного грунта. Эксперименты оказались удачными

ESA – P Carril

Возможно, строительство баз на Луне является более простой задачей, чем поддержание жизни внутри них

В установке используется двухэтапный процесс, который был протестирован с использованием смеси, имитирующей лунный грунт. Около 50% лунного грунта во всех регионах Луны состоит из оксидов кремния и железа, а они, в свою очередь, содержат около 26% кислорода.

Внутри установки смесь имитируемой почвы испаряется при добавлении водорода и метана, а затем «промывается» газообразным водородом. После чего, минералы нагреваются до температуры около 1000 градусов Цельсия и превращаются твердого в газ. Образующиеся газы и остаточный метан направляются в каталитический нейтрализатор и конденсатор, который отделяет воду. Затем кислород может быть извлечен с помощью электролиза. Побочные продукты метана и водорода перерабатываются.

«Наши эксперименты показывают, что установка масштабируема и может работать в почти полностью автономном замкнутом цикле, без необходимости вмешательства человека», — рассказывает профессор Мишель Лаванья из Миланского политехнического университета. «Возможность иметь эффективные установки для производства воды и кислорода на Луне — это невероятно важно. Наши лабораторные эксперименты углубили наше понимание каждого этапа этого процесса. Это еще не конец истории, но это очень хорошая отправная точка».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Размер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетахРазмер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетах
Угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученыеУгасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученые
Капитан Кирк из "Страртрека" собирается реально отправиться в космосКапитан Кирк из "Страртрека" собирается реально отправиться в космос
Ученые создали станцию, которая получает водород при помощи солнечного света
Как Индо-Австралийская плита разваливается на две частиКак Индо-Австралийская плита разваливается на две части
Блок рекламы


Похожие новости
Гигантские вырезанные изображения верблюдов в Северной Аравии оказались на 6000 старше, чем предполагалось ранееГигантские вырезанные изображения верблюдов в Северной Аравии оказались на 6000 старше, чем предполагалось ранее
В Украине испытывают мобильную станцию для очистки водыВ Украине испытывают мобильную станцию для очистки воды
Nissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателейNissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателей
SpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислородаSpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислорода
Глава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceXГлава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceX
Blue Origin не смогла оспорить контракт NASA со SpaceX на создание лунного модуляBlue Origin не смогла оспорить контракт NASA со SpaceX на создание лунного модуля
Китайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести водыКитайский робопёс Unitree Go1 поступил в продажу за $2700 — он может следовать за хозяином и принести воды
Сенат США попытается заставить NASA заключить контракт с Blue Origin на создание лунного корабляСенат США попытается заставить NASA заключить контракт с Blue Origin на создание лунного корабля
NASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентовNASA приостановило контракт со SpaceX на постройку лунного посадочного модуля из-за жалоб конкурентов
NASA пошла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с МарсаNASA пошла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
Последние новости
Подгружаем последние новости