InSight обнаружил значительную сейсмоактивность на Марсе

Миссия InSight работает на поверхности Красной планеты уже довольно продолжительное время, и только сейчас зонду удалось зарегистрировать рекордную сейсмическую активность. Как сообщило NASA, аппарат зарегистрировал на Марсе толчки с магнитудой выше 4 баллов. В одной из серий толчки продолжались более 90 минут.

InSight обнаружил значительную сейсмоактивность на Марсе

Источник: slashgear.com

Помимо того, что серия толчков оказалась рекордно продолжительной, она сопровождалась рекордными энергетическими показателями. Специалисты NASA выразили восхищение данным событием, поскольку оно позволило им получить новые данные относительно процессов, происходящих в ядре планеты. Толчки, произошедшие в минувшую субботу, имели магнитуду 4,2 балла.

Этого события учёные ожидали ещё с тех пор, как зонд InSight успешно совершил посадку на поверхность Марса 26 ноября 2018 года. В прошлом месяце аппарат также зарегистрировал значительную сейсмическую активность — 25 августа были зафиксированы серии толчков магнитудой 4,2 и 4,1 балла. До этого наибольший из показателей был передан в 2019 году — тогда он составил 3,7 балла.

Сильная сейсмическая активность представляет важность потому, что она позволяет больше узнать о планете — о её составе под поверхностью. С момента посадки аппарата InSight на Марс было зарегистрировано более 700 серий толчков.

Как показали результаты исследования, кора Марса не такая толстая, как предполагалось ранее. Кроме того, как утверждают учёные, она больше похожа на кору Луны, чем Земли. Предполагается, такое сходство обусловлено тем, что Красная планета больше подвергалась ударам астероидов. Сейсмоактивность Марса имеет ещё одну примечательную особенность: серии марсианских толчков продолжаются дольше земных и составляют обычно от 10 до 40 минут.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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