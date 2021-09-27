Как Индо-Австралийская плита разваливается на две части

 Группа ученых из Сингапура, Франции и Индонезии рассказала о грядущем изменении ландшафта, в частности, об движении Индо-Австралийской плиты. Для этого они изучили тектоническую активность в этом регионе, и в особенности, в расположенной в восточной части Индийского океана Западно-Австралийской котловине, известной также как котловина Уортона.

Как Индо-Австралийская плита разваливается на две части

NASA, CC BY 2.0

Гигантская тектоническая плита, проходящая под Индийским океаном, медленно раскалывается надвое, сообщили ученые в новом исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters. С геологической точки зрения, для полного разлома потребуется очень мало времени, однако для человека – это целая вечность.

Что такое Индо-Австралийская плита

Так называются две тектонические плиты, включающие Австралию и океанскую акваторию на северо-западе, а также Индийский субконтинент и соседнюю акваторию. Две плиты объединились 50-55 миллионов лет назад; к тому времени они двигались независимо. Индия, Австралия, Новая Гвинея, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Каледония — все это части древнего суперконтинента Гондвана. Через процесс спрединга со временем они станут отдельными плитами, но со временем.

Как Индо-Австралийская плита разваливается на две части

Индо-Австралийская плита на карте. Считается, что плита «разламывается» со скоростью 1,7 мм в год. Это значит, что через 600 лет глубина разлома достигнет только одного километра

Что происходит с Индо-Австралийской плитой

Распад идет очень быстро, но только по геологическим меркам. Части плиты расходятся примерно на 1,7 миллиметра в год и уже через один миллион лет расстояние между ними увеличится на 1,7 километра, а полностью процесс разделения плиты завершится только через десятки миллионов лет.

С точки зрения человека, даже специалиста, это очень малозаметный процесс, тем более, что проходит он глубоко под водой. И ученые смогли выявить его, только обратив внимание на два сильных землетрясения, произошедших в апреле 2012 года в нетипичном районе — в середине Индо-Австралийской плиты, в океане вблизи Индонезии. Эти землетрясения, а также некоторые другие признаки подтвердили, что в районе котловины Уортона происходит распад плиты.

Как Индо-Австралийская плита разваливается на две части

Ученые отмечают, что движение Индо-Австралийской плиты очень медленное, и следующее сильное землетрясение произойдет примерно через 20 тыс. лет, в то время как весь процесс разлома займет десятки миллионов лет

В районе разлома геологи обнаружили цепь из 62 двух впадин протяженностью в общей сложности около 350 километров, и некоторые из них имеют достаточно внушительны размер — до трех километров в ширину и восьми в длину. По словам ученых, эти впадины начали формироваться более двух миллионов лет назад и располагаются вдоль линии, где находились эпицентры землетрясений 2012 года. Но из-за того, что процесс распада плиты идет очень медленно, в ближайшие 20 тысяч лет в этом районе вряд ли можно ожидать сильной сейсмической активности.

Сделанное открытие не было полностью неожиданным. По словам авторов исследования, Индо-Австралийская плита похожа на пазл — она состоит из трех частей, которые сцеплены между собой и двигаются вместе в одном направлении.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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