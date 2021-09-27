Капитан Кирк из "Страртрека" собирается реально отправиться в космос

Исполнитель роли Джеймса Тиберия Кирка близок к реализации своей давней мечты.

Paramount

Капитан Кирк из «Стартрека» собирается в космос. И может стать самым пожилым человеком, совершившим подобный полёт.

90-летний канадский актёр и писатель Уильям Шетнер, который получил всемирную славу после съёмок в образе капитана звездолёта «Энтерпрайз» в выходившем с 1966 по 1969 год сериале «Звёздный путь» и фильмах «Звёздный путь», готовится к полёту в космос.

Как сообщает издание TMZ, звезда планирует отправиться на орбиту уже в октябре 2021 года. Ожидается, что Уильям Шетнер станет одним из пассажиров следующего полёта компании Blue Origin, которая использует для суборбитальных путешествий ракету New Shepard собственного производства.

Планируется, что в ходе полёта Уильма Шетнера будет подготовлен небольшой документальный фильм, который в том числе станет свидетельством пребывания в космосе самого возрастного участника подобных полётов. Актёр должен войти в состав второго путешествия Blue Origin, однако пока официально ни сам капитан Кирк, ни компания эту информацию не подтвердили.

Напомним, первый пилотируемый полёт Blue Origin состоялся 20 июля 2021 года — на борту корабля оказались основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк Безос, 82-летнаяя лётчица Уолли Фанк и 18-летний сын голландского бизнесмена Оливера Дэмена. Сроки проведения второго пилотируемого полёта New Shepard и состав участников этой экспедиции на New Shepard не называются.



