Пармастега — древнейшее четвероногое нашей планеты

 Животное обитало на Земле в начале верхнего девона — 372 миллиона лет назад. Это самые древние, известные сегодня, останки четвероногого. Скорее всего, внешне оно напоминало небольшого крокодила, длиной около метра, и вело примерно такой же образ жизни — скорее водный, чем сухопутный.

Пармастега — древнейшее четвероногое нашей планеты

Окаменевшие остатки существа, названного Parmastega aelidae, были найдены палеонтологами в 2019 году в отложениях сосногорской формации в республике Коми. До наших дней сохранился только череп и часть плечевого пояса, но, как полагают ученые, дело здесь не в деятельности древних падальщив — на костях не видно ее следов, а в том, что остальной скелет просто растворился. Палеонтологи предполагают, что это свидетельствует о том, что скелет был костяным лишь частично, а по большей части состоял из хрящей, как у современных акул.

Если это так, то пармастега должна была иметь иных, нежели прочие наземные позвоночные, предков и уж точно не могла иметь доживших до наших дней потомков — мы бы их знали. Вероятно, речь идет о какой-то группе четвероногих, развитие которых шло одновременно с земноводными и ранними рептилиями по параллельному пути.

Пармастега была хищником, либо падальщиком, а может — тем и другим. Ее глаза смотрели вверх, что ясно говорит о том, что потенциальная добыча находилась наверху, выше поверхности воды.

Судя по строению плечевого пояса, у животного уже были полноценные ноги, но неясно, как оно ими пользовалось. Хрящевой скелет видимо исключает возможность быстрого передвижения по суше, а может быть — и вообще нахождения на ней, по крайней мере — долгого. Вероятно, ноги использовались для хождения по дну на мелководье, примерно так, как это делают сегодняшние крокодилы. При этом тело животного полностью или почти полностью остается в воде.

Строение ноздрей, по мнению ученых, говорит о том, что для дыхания они не использовались, будучи исключительно органом обоняния. Это, скорее всего означает, что животное дышало жабрами. Впрочем, в современном мире известны и иные способы дыхания. К примеру, безлегочные саламандры дышат, впитывая кислород через поверхность кожи, причем живут они на суше.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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