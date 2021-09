Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты

В конструкции марсохода Perseverance имеется несколько камер, которые помогают сотням учёных из разных стран мира в исследовании Красной планеты и поиске ответов на разные вопросы, касающиеся далёкого прошлого планеты. Важность камер ровера для проводимых исследований подчёркивается в материале, который недавно опубликовали учёные из Лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США .

Изображение: NASA / JPL-Caltech

«Камеры визуализации — это огромная часть всего. Мы ежедневно используем многие из них для научной работы. Они имеют критически важное значение для миссии», — считает Вивиан Сан (Vivian Sun), руководитель первой научной кампании Perseverance из JPL.

Марсоход начал присылать потрясающие снимки вскоре после посадки в кратере Езеро в феврале этого года. В конструкции предусмотрены две навигационные камеры, но всего в оснащении Perseverance девять инженерных камер. На каждой остановке ровер использует эти две камеры для получения 360-градусных фотоснимков. Шесть камер, которые известны под названием Hazcam, используются для предупреждения столкновений, а также направления роботизированной руки-манипулятора. Четыре из них расположены спереди (одновременно используется только одна пара), а ещё две сзади.

Изображение: NASA / JPL-Caltech

На мачте ровера установлена Mastcam-Z — мультиспектральная стереоскопическая камера с возможностью приближения, предназначенная для создания панорамных цветных фотоснимков, включая трёхмерные изображения, с возможностью масштабирования. Эта камера также может использоваться для съёмки видео высокой чёткости. При этом цвет фотографий имеет ключевое значение, поскольку получаемые с Mastcam-Z изображения помогают учёным устанавливать связь между объектами, которые фиксирует из космоса орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), с тем, что удаётся рассмотреть роверу непосредственно на поверхности планеты.

Mastcam-Z также выполняет роль спектрометра низкого разрешения, то есть используется для разделения улавливаемого света на 11 цветов. Учёные анализируют эти данные, чтобы понять, какие именно области следует исследовать с помощью других средств, таких как набор инструментов дистанционного зондирования SuperCam. Учёные используют SuperCam для изучения состава грунта и проведения химического анализа, а также в процессе поиска следов того, что в прошлом на Марсе существовала жизнь. В его составе имеется инструмент Remote Micro-Imager, который способен увеличивать объекты размером с теннисный мяч с расстояния более 1,5 км.

Изображение: NASA / JPL-Caltech

Инструмент SuperCam помог обнаружить на дне кратера Езеро признаки магматических пород, образовавшихся из лавы или магмы в древние времена. Эти данные имеют важнейшее значение для поиска признаков того, что в прошлом на Марсе существовали микроорганизмы. С этой целью Perseverance также собирает пробы, которые в будущем планируется доставить на Землю для подробного исследования.

В отборе проб помогают разные камеры, в том числе расположенный на конце роботизированной руки инструмент WATSON, который использует комбинацию рассеивания света и люминесценции для поиска определённых органических и химических веществ. Эта камера позволяет делать максимально приближённые снимки горных пород и осадочных отложений, что помогает учёным оценить их размер, форму, цвет, структуру и другие параметры. Эти данные дают возможность узнать больше об истории Красной планеты. Ещё WATSON применяется при позиционировании бура ровера, который используется для бурения грунта при заборах проб.

Изображение: NASA / JPL-Caltech

WATSON работает в паре с инструментом SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organic & Chemical), в составе которого имеется камера ACI (Autofocus and Contextual Imager), позволяющая делать снимки с максимальным разрешением. SHERLOC используется для идентификации некоторых видов минералов в породе и отложениях, а инструмент PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry), также установленный на роботизированной руке, использует рентгеновское излучение для определения химического состава грунта. Эти камеры вместе с WATSON помогают получить важные геологические данные, в том числе признаки магматической породы на дне кратера. Ещё WATSON используется для проверки систем и узлов ровера, а также для создания селфи-снимков.

Изображение: NASA / JPL-Caltech

Ключевая цель Perseverance заключается в поиске признаков существования в прошлом на Марсе жизни. В будущем NASA совместно с Европейским космическим агентством планируют реализовать миссию, в рамках которой пробы марсианского грунта будут доставлены на Землю для детального изучения.