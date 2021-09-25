Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты

В конструкции марсохода Perseverance имеется несколько камер, которые помогают сотням учёных из разных стран мира в исследовании Красной планеты и поиске ответов на разные вопросы, касающиеся далёкого прошлого планеты. Важность камер ровера для проводимых исследований подчёркивается в материале, который недавно опубликовали учёные из Лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты

Изображение: NASA / JPL-Caltech

«Камеры визуализации — это огромная часть всего. Мы ежедневно используем многие из них для научной работы. Они имеют критически важное значение для миссии», — считает Вивиан Сан (Vivian Sun), руководитель первой научной кампании Perseverance из JPL.

Марсоход начал присылать потрясающие снимки вскоре после посадки в кратере Езеро в феврале этого года. В конструкции предусмотрены две навигационные камеры, но всего в оснащении Perseverance девять инженерных камер. На каждой остановке ровер использует эти две камеры для получения 360-градусных фотоснимков. Шесть камер, которые известны под названием Hazcam, используются для предупреждения столкновений, а также направления роботизированной руки-манипулятора. Четыре из них расположены спереди (одновременно используется только одна пара), а ещё две сзади.

Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты

Изображение: NASA / JPL-Caltech

На мачте ровера установлена Mastcam-Z — мультиспектральная стереоскопическая камера с возможностью приближения, предназначенная для создания панорамных цветных фотоснимков, включая трёхмерные изображения, с возможностью масштабирования. Эта камера также может использоваться для съёмки видео высокой чёткости. При этом цвет фотографий имеет ключевое значение, поскольку получаемые с Mastcam-Z изображения помогают учёным устанавливать связь между объектами, которые фиксирует из космоса орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), с тем, что удаётся рассмотреть роверу непосредственно на поверхности планеты.

Mastcam-Z также выполняет роль спектрометра низкого разрешения, то есть используется для разделения улавливаемого света на 11 цветов. Учёные анализируют эти данные, чтобы понять, какие именно области следует исследовать с помощью других средств, таких как набор инструментов дистанционного зондирования SuperCam. Учёные используют SuperCam для изучения состава грунта и проведения химического анализа, а также в процессе поиска следов того, что в прошлом на Марсе существовала жизнь. В его составе имеется инструмент Remote Micro-Imager, который способен увеличивать объекты размером с теннисный мяч с расстояния более 1,5 км.

Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты

Изображение: NASA / JPL-Caltech

Инструмент SuperCam помог обнаружить на дне кратера Езеро признаки магматических пород, образовавшихся из лавы или магмы в древние времена. Эти данные имеют важнейшее значение для поиска признаков того, что в прошлом на Марсе существовали микроорганизмы. С этой целью Perseverance также собирает пробы, которые в будущем планируется доставить на Землю для подробного исследования.

В отборе проб помогают разные камеры, в том числе расположенный на конце роботизированной руки инструмент WATSON, который использует комбинацию рассеивания света и люминесценции для поиска определённых органических и химических веществ. Эта камера позволяет делать максимально приближённые снимки горных пород и осадочных отложений, что помогает учёным оценить их размер, форму, цвет, структуру и другие параметры. Эти данные дают возможность узнать больше об истории Красной планеты. Ещё WATSON применяется при позиционировании бура ровера, который используется для бурения грунта при заборах проб.

Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты

Изображение: NASA / JPL-Caltech

WATSON работает в паре с инструментом SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organic & Chemical), в составе которого имеется камера ACI (Autofocus and Contextual Imager), позволяющая делать снимки с максимальным разрешением. SHERLOC используется для идентификации некоторых видов минералов в породе и отложениях, а инструмент PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry), также установленный на роботизированной руке, использует рентгеновское излучение для определения химического состава грунта. Эти камеры вместе с WATSON помогают получить важные геологические данные, в том числе признаки магматической породы на дне кратера. Ещё WATSON используется для проверки систем и узлов ровера, а также для создания селфи-снимков.

Камеры марсохода Perseverance играют важнейшую роль в исследовании Красной планеты

Изображение: NASA / JPL-Caltech

Ключевая цель Perseverance заключается в поиске признаков существования в прошлом на Марсе жизни. В будущем NASA совместно с Европейским космическим агентством планируют реализовать миссию, в рамках которой пробы марсианского грунта будут доставлены на Землю для детального изучения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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